«Учтём замечания». Министр рассказал, что ждёт пермский Дом ребёнка

Источник: AP 2017

На прошлой неделе экспертная группа дала заключение, что реорганизация пермского Дома ребёнка не нанесёт негативных последствий жизни воспитанников учреждения. В нём живут дети в возрасте от рождения до четырёх лет. Все они с тяжёлыми отклонениями в здоровье — со сложными неврологическими и психическими диагнозами, ВИЧ и другими, есть лежащие дети, некоторым ежедневно нужен паллиативный уход. Большинство детей сейчас на попечении государства, так как родители от них отказались.

При голосовании пять членов экспертной группы не согласились с мнением большинства. Они посчитали, что вопрос реорганизации не проработан, нет понимания, что будет с детьми, кто и как станет ухаживать за ними, оказывать медицинскую помощь, не взяты во внимание многие другие стороны воспитания особенных детей. Им нужно больше внимания, чем обычным ребятам, и в учреждениях они должны содержаться в маленьких группах до шести человек. Готовы ли учреждения структуры Министерства социального развития обеспечить им эти и другие условия? Несогласные эксперты подробно расписали, какие риски надо учитывать при реорганизации Дома ребёнка, и передали информацию губернатору Пермского края.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» о том, какие изменения ждут воспитанников и коллектив.

Что за реорганизация?

Лариса Садыкова, «АиФ-Прикамье»: Когда произойдёт реорганизация и что поменяется в системе ухода за воспитанниками Дома ребёнка?

Дмитрий Матвеев: Приказ по реорганизации мы издадим только после того, как проработаем все проблемные вопросы, на которые указали эксперты. Сейчас рассматривается вопрос присоединения Дома ребёнка к Детской клинической больнице № 13 города Перми (ДКБ). Планируем создать в составе больницы отдельное функциональное подразделение, в котором будут сохранены все функции, которые присутствуют в Доме ребёнка.

В структуре больницы мы создадим новый оргметодотдел, который будет заниматься в том числе и контролем состояния здоровья детей, переводимых в социальные учреждения (центры помощи детям либо детские дома-интернаты). Больница будет координатором этого процесса оказания медицинской помощи.

— Новое подразделение в составе ДКБ будет исполнять административные функции, контролировать передачу детей, или это будет некое отделение больницы, в котором будут находиться дети?

— В структуре больницы появится отделение, которое будет называться, возможно, так и будет называться Домом ребёнка (решим позже). Фактически Дом ребёнка перейдёт в состав ДКБ со своими площадями, со персоналом, и всеми функциями, а его работу будут координировать медицинские работники.

Как поступят с детьми?

— Судьба скольких ребят сейчас решается?

— Из 102 воспитанников Дома ребёнка 30 детей в ближайшее время уходят под семейные формы устройства, ещё десять детей скоро достигнут четырёхлетнего возраста, и по закону мы должны их перевести в учреждения минсоцразвития. Все остальные остаются в Доме ребёнка, и мы по каждому ребёнку совместно с Министерством социального развития прорабатываем отдельный план-график его дальнейшего жизнеустройства. Только изучив внимательно ситуацию и состояние каждого ребёнка, мы определим, куда дальше его направим. Но вы надо понимать, что самым главным приоритетом всё-таки остаётся устройство детей в семью.

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— Сколько воспитанников Дома ребёнка нуждаются в паллиативной помощи, и кто сейчас будет о них заботиться?

— Конкретные цифры назовём позже, после изучения информации по каждому ребёнку. Если состояние здоровья кого-то из них потребует больше внимания, чем могут оказать в Доме ребёнка, то естественно они будут переведены в паллиативное отделение ДКБ № 13.

— В паллиативном отделении срок пребывания 21 день. Если у поступившего из Дома ребёнка малыша истечёт срок пребывания, что с ним дальше будет?

— У нас жёстких нормативных сроков на пребывание детей нет, они будут лежать по конкретной медицинской потребности, если нужна будет медицинская помощь.

— Если сейчас, во время проработки системы реорганизации, появятся новые дети, они будут содержаться в сестринских уходах?

— Если будут медицинские показания, то, конечно же, они будут поступать в Дом ребёнка, как и раньше.

По каким нормативам будут финансировать?

— Есть уже понимание, как после перевода детей из Дома ребёнка в новое отделение будет финансироваться их содержание? Ранее была информация, что на следующий год деньги на них не предусмотрены.

— Финансирование на этих детей, в том числе и на следующий год, никто его из бюджета не изымал. После того, как совместно с экспертами решим все острые вопросы, определим, сколько детей останутся в новом отделении, сможем определить объем финансирования.

— Как каким нормативам будет рассчитываться финансирование? Не получится ли, что на особенных детях сэкономят?

— Финансирование будет зависеть от затрат и в соответствии с нормативами для этой категории детей. Из расчёта на каждую группу, скажем, на шесть человек, сформируем штатное расписание со ставками педагогов и прочего персонала. Добавляем расходы на все памперсы, одежду, питание и прочее, и всё это выходит в определённую смету расходов. И когда эта смета посчитана, выделяется финансирование.

Сотрудников сократят?

— Сотрудники Дома ребёнка будут переведены в новое отделение, или уже сотрудники больницы будут ухаживать за детьми?

— Нет, нет, конечно же не сотрудники больницы. Когда у нас происходит присоединение, персонал переходит во вновь образующееся подразделение. Единственный нюанс в том, что новое штатное расписание будет формироваться в соответствии с потребностями на то количество детей, которое останется в этом учреждении. Будет учитываться и количество персонала в расчёте на тех детей, которые еще могут поступить. Если в последствии поймём, что количество детей уменьшилось, и часть персонала нужно высвободить, то мы уже займёмся вопросом трудоустройства этих людей в наши другие учреждения, вакансий у нас много.

— Коллектив Дома ребёнка осведомлён о планах министерства по реорганизации, о том, что вы сейчас рассказали?

— Я планирую на неделе к ним выехать, чтобы встретиться со всеми сотрудниками, рассказать, какие решения сейчас принимаются, и какие обсуждения идут, чтобы они имели полное понимание.

— Около месяца назад представитель министерства к ним выезжал, и уже сообщил о том, что учреждение прекращает работу. Эта информация была необъективна?

— Хочу извиниться за этого представителя, никто его не уполномочивал туда выходить, и тем более давать информацию, которая не соответствует действительности. Представитель наказан, теперь он занимается более лёгкой работой, не связанной с детьми.

— Как вы будете в последствии использовать здания Дом ребёнка, когда они постепенно будут освобождаться?