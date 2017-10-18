Волгоградка симулировала обморок в аэропорту, чтобы ее пустили в Италию
Женщина симулировала обморок в аэропорту в Волгограде, чтобы над ней сжалились и разрешили вылететь в Италию, где у нее было запланировано бракосочетание.
Женщина симулировала обморок в аэропорту в Волгограде, чтобы над ней сжалились и разрешили вылететь в Италию, где у нее было запланировано бракосочетание.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, 38-летняя женщина планировала выйти за рубежом замуж за иностранца, однако, не хотела отдавать долги по кредиту в размере 60 000 рублей. Ранее приставы сообщили ей, что она не может покинуть Россию, пока не погасит их, но та не стала их слушать.
«В аэропорту, когда женщине на таможенном контроле сообщили, что в отношении нее действует ограничение, и поездку придется отложить, она устроила истерику и даже симулировала обморок, надеясь, что ее
В итоге женщина отдала долг и даже исполнительский сбор в размере 7%. В настоящее время она уже находится за границей. Сорвалось ли у нее бракосочетание, неизвестно.