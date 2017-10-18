Волгоградка симулировала обморок в аэропорту, чтобы ее пустили в Италию

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, 38-летняя женщина планировала выйти за рубежом замуж за иностранца, однако, не хотела отдавать долги по кредиту в размере 60 000 рублей. Ранее приставы сообщили ей, что она не может покинуть Россию, пока не погасит их, но та не стала их слушать.

«В аэропорту, когда женщине на таможенном контроле сообщили, что в отношении нее действует ограничение, и поездку придется отложить, она устроила истерику и даже симулировала обморок, надеясь, что ее все-таки выпустят из страны», — добавили в УФССП.