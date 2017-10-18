Ярошук посоветовал калининградцам уехать из города на время проведения матчей ЧМ-2018

Источник: Клопс.ru

«В эти дни будут выходные, договариваемся об этом с работодателями, чтобы люди, которые не имеют билетов, поехали отдыхать. Город будет переполнен, движение затруднено, практически запрещено. Только челноки, с которыми логистика отработана и понятно, как они будут ездить. Калининградцам лучше выехать из города и отдохнуть на природе», — порекомендовал градоначальник.

Тем, кто останется, Александр Ярошук порекомендовал быть гостеприимными, добрыми и «никого не бить». «Если владеете английским языком, то обязательно пообщаться. Я был в Белоруссии на ЧМ по хоккею, там все приветствуют, показывают-рассказывают», — добавил глава Калининграда.