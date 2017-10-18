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16:46 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук посоветовал калининградцам уехать из города на время проведения матчей ЧМ-2018

Глава Калининграда посоветовал горожанам уехать из города во время проведения матчей ЧМ-2018. Такое предложение он озвучил в программе «С добрым утром, Ярошук!» в прямом эфире радио «Комсомольская правда».

Источник: Клопс.ru

«В эти дни будут выходные, договариваемся об этом с работодателями, чтобы люди, которые не имеют билетов, поехали отдыхать. Город будет переполнен, движение затруднено, практически запрещено. Только челноки, с которыми логистика отработана и понятно, как они будут ездить. Калининградцам лучше выехать из города и отдохнуть на природе», — порекомендовал градоначальник.

Тем, кто останется, Александр Ярошук порекомендовал быть гостеприимными, добрыми и «никого не бить». «Если владеете английским языком, то обязательно пообщаться. Я был в Белоруссии на ЧМ по хоккею, там все приветствуют, показывают-рассказывают», — добавил глава Калининграда.

На стадионе на Острове состоятся четыре игры групповой стадии. Минимальная стоимость прохода на одну игру — 1280 рублей: это места на втором ярусе за воротами. Уже в первые часы бронирования отмечен высокий спрос на эти билеты. Образовалась даже виртуальная очередь. Клопс.Ru составил пошаговую инструкцию о том, как купить билет.

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