В Самарканде создан общественный совет по координации проведения свадеб
В документе не указывается, какие именно меры будут приняты в отношении нарушителей.
В документе не указывается, какие именно меры будут приняты в отношении нарушителей.
Постановлением Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов одобрено предложение областных отделений фондов «Махалла», «Нуроний», Центра духовности и просветительства, областного комитета женщин.
Речь идет о создании Общественного совета по координации проведения свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуальных мероприятий.
Текст документа приводится на сайте газеты «Самаркандский вестник».
В задачи общественного совета также входит проведение разъяснительной работы среди людей, не признающих общественное мнение по проведению свадеб и других семейных мероприятий, обсуждение этих вопросов в махалле, в трудовом коллективе и принятие соответствующих мер. При этом, в документе не указывается, какие именно меры будут приняты в отношении этих людей.
Областному представительству Управления мусульман Узбекистана рекомендовано проводить популяризацию оказания материальной поддержки малообеспеченным семьям вместо пышных свадебных мероприятий.
Областное управлению внутренних дел разработает меры по строгому соблюдению правил дорожного движения в ходе фотосъемки и прогулки новобрачных и их близких на улицах города.
Средства массовой информации области организуют отдельные рубрики и передачи по скромному проведению свадеб и семейных торжеств, соответствующих нашим национальным традициям и обычаям.
Следует отметить, в 2015 году областной Кенгаш народных депутатов уже принимал постановление об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств. Однако, как отмечается в документе, недостаточным был общественный контроль над поднятыми вопросами.
Также в постановлении отмечается, что официанты, которые обслуживают гостей на свадебных торжествах, не проходят медицинский осмотр. Это, по мнению депутатов, создает опасность заражения болезнетворными вирусами продуктов питания и распространения острых инфекционных заболеваний среди населения.
«Организация скромных свадебных торжеств во многом зависит и от молодежи, в том числе новобрачных. В этой связи, областной совет Союза молодежи Узбекистана совместно с общественными организациями должен проводить разъяснительную работу, используя баннеры, рекламные панно, выступая в средствах массовой информации», — считают депутаты.