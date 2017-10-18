В Самарканде создан общественный совет по координации проведения свадеб

Источник: Kommersant.uz

Постановлением Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов одобрено предложение областных отделений фондов «Махалла», «Нуроний», Центра духовности и просветительства, областного комитета женщин.

Речь идет о создании Общественного совета по координации проведения свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуальных мероприятий.

Текст документа приводится на сайте газеты «Самаркандский вестник».

Согласно постановлению, общественные комиссии будут созданы из числа активистов с многолетним стажем, ветеранов труда. Они будут вести контроль над проведением свадеб, семейных торжеств и обрядов.

В задачи общественного совета также входит проведение разъяснительной работы среди людей, не признающих общественное мнение по проведению свадеб и других семейных мероприятий, обсуждение этих вопросов в махалле, в трудовом коллективе и принятие соответствующих мер. При этом, в документе не указывается, какие именно меры будут приняты в отношении этих людей.

Областному представительству Управления мусульман Узбекистана рекомендовано проводить популяризацию оказания материальной поддержки малообеспеченным семьям вместо пышных свадебных мероприятий.

Областное управление культуры и областное отделение объединения «Узбекконцерт» должны будут рассмотреть содержание песен исполнителей на свадьбах, установить контроль над репертуаром и наличием лицензией приезжающих столичных артистов.

Областное управлению внутренних дел разработает меры по строгому соблюдению правил дорожного движения в ходе фотосъемки и прогулки новобрачных и их близких на улицах города.

Средства массовой информации области организуют отдельные рубрики и передачи по скромному проведению свадеб и семейных торжеств, соответствующих нашим национальным традициям и обычаям.

Следует отметить, в 2015 году областной Кенгаш народных депутатов уже принимал постановление об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств. Однако, как отмечается в документе, недостаточным был общественный контроль над поднятыми вопросами.

Также в постановлении отмечается, что официанты, которые обслуживают гостей на свадебных торжествах, не проходят медицинский осмотр. Это, по мнению депутатов, создает опасность заражения болезнетворными вирусами продуктов питания и распространения острых инфекционных заболеваний среди населения.