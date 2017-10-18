Призывники смогут пройти альтернативную службу в «Почте России»

Источник: РИА Новости

«В период осеннего военного призыва с 1 октября до 31 декабря 2017 года на работу в филиалы “Почты России” будут приняты до 130 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Молодых людей ждут рабочие специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей. В настоящее время в различных структурах федерального почтового оператора уже проходят альтернативную службу около 400 человек», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на протяжении всей альтернативной службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное обучение. АГС большинство молодых людей проходят непосредственно по месту жительства. Некоторые филиалы федерального почтового оператора готовы предоставить общежитие работникам, призванным из других регионов.

Срок обязательной работы составляет 21 месяц, но нередки случаи, когда по окончании альтернативной службы люди остаются работать в том же коллективе, отметили в «Почте России».

Полный перечень из более 120 профессий, по которым призывник может пройти АГС, утвержден приказом Минтруда России. В 2017 году в него вошли водители, машинисты, плотники, сварщики, акушеры, врачи, учителя, социальные работники, инженеры и другие.

Категории граждан, которые имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской, определены российским законодательством. Это те, кто в силу своих убеждений или вероисповедания не могут брать в руки оружие, а также представители малочисленных народов, ведущих определенную хозяйственную деятельность и промыслы.