Единое Wi-Fi пространство создадут в Петербурге

В Петербурге появится единое Wi-Fi пространство, сообщают «Невские новости». Соответствующее соглашение было подписано накануне городским комитетом по транспорту и одной из московских компаний.

По предварительным данным, в Северной столице будет создано множество точек доступа, где все желающие смогут подключиться к бесплатному интернету.

Точная дата создания единого Wi-Fi пространства пока неизвестна. В ближайшее время планируется создать рабочую группу, которая и займется подготовкой проекта.

Ранее эта же компания разработала концепцию единого Wi-Fi пространства в Москве: там бесплатный доступ в интернет обеспечен в метро и наземном транспорте.