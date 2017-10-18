Единое Wi-Fi пространство создадут в Петербурге

В Петербурге появится единое Wi-Fi пространство, сообщают «Невские новости». Соответствующее соглашение было подписано накануне городским комитетом по транспорту и одной из московских компаний.
По предварительным данным, в Северной столице будет создано множество точек доступа, где все желающие смогут подключиться к бесплатному интернету.
Точная дата создания единого Wi-Fi пространства пока неизвестна. В ближайшее время планируется создать рабочую группу, которая и займется подготовкой проекта.
Ранее эта же компания разработала концепцию единого Wi-Fi пространства в Москве: там бесплатный доступ в интернет обеспечен в метро и наземном транспорте.
В Петербурге доступом к Wi-Fi оснащены 4 линии подземки и некоторые автобусы. Все станции метрополитена будут подключены к декабрю 2018 года.