РПЦ одобрила строительство храма святой Екатерины у Театра драмы

«Мы хотим, чтобы были проекты объединяющие. Мы не будем мериться силами и найдем компромиссный вариант, потому что мы делаем радостную и полезную вещь. В нашем городе в большинстве своем живут разумные люди, и я думаю, они понимают, как опасно для общества такое противостояние, и не будут поддерживать его. А те, кто ожесточенно выступает против строительства, найдут в себе силы, чтобы услышать голос разума и любви друг к другу», — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Напомним, ранее возведение культового сооружения планировалось в акватории городского пруда у «Динамо», однако это вызвало вопросы у части городского сообщества. «К юбилею нашего прекрасного города мы хотим построить центральный храм Екатеринбурга. Храм, который стал бы сосредоточением городского пространства, символом города. Он не может стоять ни в Истоке, ни за кольцевой автодорогой. Он должен сосредотачивать в себе духовный смысл, который собран в нашем городе», — заявил митрополит.
Напомним, Евгений Куйвашев провел накануне вечером заседание рабочей группы по вопросам строительства храма. Во встрече приняли участие митрополит Кирилл, инициаторы проекта — гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руководители Фонда святой Екатерины и ряда предприятий региона.
«Залог успешной реализации этого благого дела — в превращении его в общегражданский проект», — заявил Евгений Куйвашев.