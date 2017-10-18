Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Раде назвали причину боязни Киева объявлять войну России
Раскрыт секрет брокколи
В «Сокольниках» произошла стрельба: есть пострадавший
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Умер народный артист СССР Николай Охотников
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
"Уверенно говорю нет": Джигарханян о прощении жены
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Главврач и 22 акушера помогли петербурженке родить четверню
На Украине предложили уничтожить Россию ради Крыма
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
12Юбилей Эминема
15:28 (мск), источник: ЕАН

РПЦ одобрила строительство храма святой Екатерины у Театра драмы

Екатеринбургская митрополия РПЦ приветствовала предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о переносе строительства храма святой Екатерины на площадку возле Театра драмы.

Источник: Reuters

«Мы хотим, чтобы были проекты объединяющие. Мы не будем мериться силами и найдем компромиссный вариант, потому что мы делаем радостную и полезную вещь. В нашем городе в большинстве своем живут разумные люди, и я думаю, они понимают, как опасно для общества такое противостояние, и не будут поддерживать его. А те, кто ожесточенно выступает против строительства, найдут в себе силы, чтобы услышать голос разума и любви друг к другу», — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Напомним, ранее возведение культового сооружения планировалось в акватории городского пруда у «Динамо», однако это вызвало вопросы у части городского сообщества. «К юбилею нашего прекрасного города мы хотим построить центральный храм Екатеринбурга. Храм, который стал бы сосредоточением городского пространства, символом города. Он не может стоять ни в Истоке, ни за кольцевой автодорогой. Он должен сосредотачивать в себе духовный смысл, который собран в нашем городе», — заявил митрополит.

Напомним, Евгений Куйвашев провел накануне вечером заседание рабочей группы по вопросам строительства храма. Во встрече приняли участие митрополит Кирилл, инициаторы проекта — гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, руководители Фонда святой Екатерины и ряда предприятий региона.

«Залог успешной реализации этого благого дела — в превращении его в общегражданский проект», — заявил Евгений Куйвашев.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Чемпионка ОИ обвинила партнера по сборной в изнасиловании
В Сирии погиб генерал, возглавлявший оборону Дейр-эз-Зора
Минобрнауки предложило запретить рекламу о продаже диссертаций
Магазины могут отказаться от полиэтиленовых пакетов
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь