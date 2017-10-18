РПЦ одобрила строительство храма святой Екатерины у Театра драмы

«Мы хотим, чтобы были проекты объединяющие. Мы не будем мериться силами и найдем компромиссный вариант, потому что мы делаем радостную и полезную вещь. В нашем городе в большинстве своем живут разумные люди, и я думаю, они понимают, как опасно для общества такое противостояние, и не будут поддерживать его. А те, кто ожесточенно выступает против строительства, найдут в себе силы, чтобы услышать голос разума и любви друг к другу», — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.