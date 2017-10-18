Девятилетний школьник в Гродно не вернулся домой из-за замечания в дневнике
18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Девятилетний школьник в Гродно не вернулся домой
18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Девятилетний школьник в Гродно не вернулся домой
Вечером 17 октября девятилетний мальчик не вернулся домой из школы. Родители забили тревогу. Изначально они самостоятельно пытались отыскать сына, обследовали близлежащую местность, однако это результатов не дало. После обращения в милицию срочно были организованы поисковые мероприятия.
«К делу подключились сыщики уголовного розыска. Они повторно обследовали технологические помещения дома, где жил ребенок. Мальчик мирно спал на чердаке», — сообщили в милиции. Ребенок пояснил, что забыл ключи от квартиры, поэтому не смог попасть внутрь. В дальнейшем выяснилось, что мальчик получил в школьный дневник замечание и побоялся сознаться об этом родителям.
В милиции еще раз обратили внимание на том, что с детьми необходимо проводить беседы, рассказывать, как правильно вести себя в той или иной ситуации.