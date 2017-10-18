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15:42 (мск), источник: БЕЛТА

Девятилетний школьник в Гродно не вернулся домой из-за замечания в дневнике

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Девятилетний школьник в Гродно не вернулся домой из-за замечания в дневнике. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Вечером 17 октября девятилетний мальчик не вернулся домой из школы. Родители забили тревогу. Изначально они самостоятельно пытались отыскать сына, обследовали близлежащую местность, однако это результатов не дало. После обращения в милицию срочно были организованы поисковые мероприятия.

«К делу подключились сыщики уголовного розыска. Они повторно обследовали технологические помещения дома, где жил ребенок. Мальчик мирно спал на чердаке», — сообщили в милиции. Ребенок пояснил, что забыл ключи от квартиры, поэтому не смог попасть внутрь. В дальнейшем выяснилось, что мальчик получил в школьный дневник замечание и побоялся сознаться об этом родителям.

В милиции еще раз обратили внимание на том, что с детьми необходимо проводить беседы, рассказывать, как правильно вести себя в той или иной ситуации.

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