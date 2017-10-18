Девятилетний школьник в Гродно не вернулся домой из-за замечания в дневнике

Источник: БЕЛТА

Вечером 17 октября девятилетний мальчик не вернулся домой из школы. Родители забили тревогу. Изначально они самостоятельно пытались отыскать сына, обследовали близлежащую местность, однако это результатов не дало. После обращения в милицию срочно были организованы поисковые мероприятия.

«К делу подключились сыщики уголовного розыска. Они повторно обследовали технологические помещения дома, где жил ребенок. Мальчик мирно спал на чердаке», — сообщили в милиции. Ребенок пояснил, что забыл ключи от квартиры, поэтому не смог попасть внутрь. В дальнейшем выяснилось, что мальчик получил в школьный дневник замечание и побоялся сознаться об этом родителям.