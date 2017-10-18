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15:38 (мск), источник: РИАМО

Браслеты с чипом «Тройки» начали продавать в метро Москвы

Силиконовые браслеты с чипом «Тройки» появились в продаже в московском метрополитене.

РИАМО — 18 окт. Силиконовые браслеты с чипом «Тройки» появились в продаже в московском метрополитене, женские украшения представлены в девяти цветах, мужские — в двух, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Браслеты с чипом “Тройки” начали продаваться на стойке “Живое общение” на станции “Пушкинская” и в сувенирных магазинах на станциях “Маяковская” и “Трубная”. Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом, а мужские (более крупные) — в двух, красном и черном. На каждом размещен логотип метро», — сообщил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он отметил, что в продажу пока поступило 500 украшений. Поскольку браслет — это не обычный проездной билет, а сувенирный продукт, себестоимость карты в таком виде выше.

«Браслеты продаются за 450 рублей. Напомним, за обычную бумажную карту “Тройка” следует внести залоговую стоимость в 50 рублей. Залог можно получить обратно, обратившись в один из сервисных центров “Московский транспорт”. Они расположены на улице Старой Басманной, дом 20, корпус 1 и на улице 1905 года, дом 25», — пояснил Латыпов.

Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.

Пополнить кошелек карты «Тройка», встроенной в сувенир, или записать на носитель любой тип проездного билета можно в кассах метро. Кроме того, перевести деньги в кошелек «Тройки» можно через мобильное приложение «Метро Москвы», а также с помощью сервиса онлайн-пополнения на сайте mos.ru в разделе «Услуги». Номер карты указан на внутренней стороне браслета.

В Московском метрополитене можно купить и другой сувенир с функционалом «Тройки» — брелоки. Они продаются в сувенирных магазинах и на стойках «Живое общение». Брелоки стоят 350 рублей. С начала года пассажиры купили 12 тысяч таких транспортных сувениров.

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