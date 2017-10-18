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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед россиянками

Американский рэпер Dizaster (настоящее имя Башир Ягами) заявил, что хип-хоп-исполнитель Оксимирон (Мирон Федоров) победил в их словесном поединке, который прошел в Лос-Анджелесе. Его слова приводит портал buro247 в среду, 18 октября.

«Oксимирон победил в этом баттле. Как и всегда. Весь этот масштаб был бы невозможен без его участия. И я знаю, как сложно строить панчи на чужом языке. И он достойно держался в своем первом баттле на английском языке против лучшего баттл-рэпера в мире», — подчеркнул Dizaster.

Исполнитель также извинился перед русскими девушками за то, что во время дуэли с Федоровым назвал их пригодными лишь для оказания сексуальных услуг.

Очевидно, что это все шутки, и я безмерно уважаю всех женщин на планете. Но это же смешной панч.
Dizaster

Dizaster добавил, что собирается приехать в Россию в 2017 году.

Dizaster — обладатель чемпионского титула американской лиги баттл-рэпа King Of The Dot. 16 октября он принял участие в поединке с Оксимироном. Дуэль рэперов проходила без судей, однако пользователи рунета назвали победителем Мирона Федорова. На следующий день в сети появилась запись баттла с русским переводом.

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