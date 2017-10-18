Dizaster признал победу Оксимирона в баттле и извинился перед россиянками
Американский рэпер Dizaster (настоящее имя Башир Ягами) заявил, что
Американский рэпер Dizaster (настоящее имя Башир Ягами) заявил, что
«Oксимирон победил в этом баттле. Как и всегда. Весь этот масштаб был бы невозможен без его участия. И я знаю, как сложно строить панчи на чужом языке. И он достойно держался в своем первом баттле на английском языке против лучшего
Исполнитель также извинился перед русскими девушками за то, что во время дуэли с Федоровым назвал их пригодными лишь для оказания сексуальных услуг.
Очевидно, что это все шутки, и я безмерно уважаю всех женщин на планете. Но это же смешной панч.
Dizaster добавил, что собирается приехать в Россию в 2017 году.
Dizaster — обладатель чемпионского титула американской лиги