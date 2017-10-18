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16:40 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцы могут бесплатно пройти обследования на двух медицинских выставках

18 октября во Дворце спорта открылись две специализированные выставки: XXVIII межрегиональная выставка «Медицина и здравоохранение» и VI специализированная выставка «Здоровье мамы и малыша».

Источник: РИАЦ

В трехдневных программах заявлены научно-практические конференции, мастер-классы, презентации продукции компаний, занимающихся разработками в области медицинской техники и фармации, диагностика и консультирование. Мероприятия будут интересны не только врачам: на выставку организаторы приглашают всех желающих проверить состояние своего здоровья, научиться оказывать несложную медицинскую помощь или узнать о грудном вскармливании.

— Мне здесь интересно и как будущей маме, и как доктору, — рассказывает гинеколог Светлана Морозова, ожидающая первенца. — Здесь представлена продукция для беременных. Я хочу посетить еще выставку по грудному вскармливанию. Сегодня будет конференция акушеров-гинекологов и сейчас я на нее иду. Непрерывное медицинское образование для меня еще не актуально, но все равно собираю баллы.

В рамках двух выставок, которые будут работать в течение трех дней, с 18 по 20 октября, пройдут 14 научно-практических конференций: неонатологи, кардиологи, хирурги, педиатры, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, урологи, отоларингологи, неврологи, аллергологи, иммунологи и другие специалисты обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний. Все мероприятия аккредитованы по системе непрерывного медицинского образования. Свои доклады представят профессора Волгоградского государственного медицинского университета и ведущие практикующие врачи.

— Больше четверти века проходят эти мероприятия. Традиционно выставка является своего рода посредником между производителем медицинской техники и потребителем, то есть, в первую очередь, конечно же, специалистами в области здравоохранения, которые хотят как можно больше узнать, повысить профессиональные навыки и познакомиться с медицинскими новинками. Здесь запланирован большой блок образовательных мероприятий, поддержанных Министерством здравоохранения в рамках непрерывного медицинского образования. Он позволит врачам получить соответствующие кредитные единицы — участие в выставке станет звеном к непрерывному медицинского образования и даст возможность для аккредитации на следующие пять лет, — отметил проректор по научной работе ВолгГМУ Михаил Стаценко.

В работе волгоградских выставок принимают участие более 80 компаний из 13 регионов России. Производители знакомят врачей и руководителей учреждений здравоохранения с новейшими достижения в области медицинских технологий, помогающие более эффективно вести диагностику, профилактику и лечение различных заболеваний.

— Важно, что здесь будут представлены те новинки, которые позволят организаторам здравоохранения познакомиться с диагностическим, лабораторным и лечебным оборудованием и решить вопросы закупок. Та высокопрофессиональная атмосфера, которая здесь традиционно создается, позволяет врачам получить необходимые знания и умения, а нам всем укреплять систему здравоохранения в регионе, — подчеркнул Михаил Стаценко.

Выставки проходят при поддержке облздрава: в работе принимают участие ведущие медицинские учреждения региона. Мобильные диагностические модули представили Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер и городские больницы. Специалисты в течение трех дней будут помогать волгоградцам проходить бесплатное обследование и консультировать по вопросам профилактики и лечения заболеваний.

— Выставка «Медицина и здравоохранение» проходит в 28 раз при активной поддержке комитета здравоохранения Волгоградской области и Волгоградского медицинского университета. Мы стремимся сделать ее интересной как для врачей, так и для населения. Все три дня здесь будут проводиться диагностики, в частности, остеопороза. Как известно, это очень грозное заболевания, о котором необходимо знать заранее. Также здесь работают мобильный флюорограф, два мобильных диагностических центра, кабинет медицинской профилактики, в котором можно сдать анализ на сахар, — рассказала генеральный директор выставочного центра «Царицынская ярмарка» Вера Чернова.

Организаторы ожидают, что на выставки, которые будут работать в течение трех дней до 17.00, придут не менее шести тысяч посетителей.

Волгоградка Любовь Трунова не в первый раз на этой выставке: в прошлом году при помощи отечественной разработки аналога кардиовизора специалисты Волгоградского областного центра медицинской профилактики диагностировали у женщины проблемы со здоровьем и рекомендовали ей пройти обследование.

— Здесь у меня обнаружили аритмию и рекомендовали обратиться к кардиологу в поликлинику по месту жительства. Врач направил меня в кардиоцентр. Сегодня пришла снова проверить сердце на этом аппарате, — рассказала посетительница.

Как пояснили врачи, этот компактный прибор предоставляет не весь спектр электрокардиологического исследования, но помогает определить факторы риска у здорового человека или нагрузку для спортсменов, а также может использоваться при терапии для пациентов с уже установленным диагнозом.

— Это больше для индивидуального использования, хотя его могут применять и ФАПы. С помощью аналога кардиовизора пациент сам может оценить свое состояние и вызвать при необходимости неотложную помощь, — пояснила врач-методист Волгоградского областного центра медицинской профилактики Виктория Бойченко.

На второй площадке, которая также организована в стенах Дворца спорта, представлено все, что поможет сохранить здоровье будущих мам и их малышей. Для маленьких посетителей выставки будут работать игровые уголки. Ребятам постарше и взрослым станут полезными мастер-классы, на которых педагоги медицинских образовательных организаций расскажут и покажут, как оказать первую помощь, сделать компресс на больное ухо, правильно чистить зубы и многое другое.

В рамках проведения IV специализированной выставки «Здоровье мамы и малыша» состоялось награждение учреждений, подтвердивших статус «Больница, доброжелательная к ребенку». Высокого звания были удостоены ГУЗ «Женская консультация № 6» города Волгограда, ГБУЗ «Михайловская городская детская больница», ГБУЗ «Родильный дом» г. Михайловки, Родильный дом больницы скорой медицинской помощи № 7, акушерское отделение Жирновской центральной районной больницы, Перинатальный центр № 1 имени Л. И. Ушаковой города Волжского, детская поликлиника № 3 города Волгограда, детская поликлиника № 2 города Волжского, Волжская детская стоматологическая поликлиника № 2, детское отделение Калачевской ЦРБ, акушерское отделение Центральной районной больницы Клетского муниципального района.

Поддержка материнства и детства — приоритетное направление в реализации долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году.

В течение трех лет в Волгоградской области идет масштабная модернизация детских больниц и родильных домов и улучшается качество оснащения медучреждений, помогающих самым маленьким пациентам. Системная работа, которая ведется в системе здравоохранения по защите материнства и детства, позволила снизить уровень младенческой смертности в Волгоградской области: за последние три года этот показатель уменьшился на 25% и сейчас остается уровне ниже среднего по России и ЮФО.

Психологам региона удалось спасти тысячи будущих жизней: специалисты 47 открывшихся в конце 2017 года на базе учреждений социального обслуживания центров ведут доабортное консультирование беременных женщин, планирующих отказаться от материнства. За несколько месяцев такой работы по решению демографических проблем свои намерения изменили свыше тысячи пациенток.

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