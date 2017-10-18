Волгоградцы могут бесплатно пройти обследования на двух медицинских выставках

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В трехдневных программах заявлены научно-практические конференции, мастер-классы, презентации продукции компаний, занимающихся разработками в области медицинской техники и фармации, диагностика и консультирование. Мероприятия будут интересны не только врачам: на выставку организаторы приглашают всех желающих проверить состояние своего здоровья, научиться оказывать несложную медицинскую помощь или узнать о грудном вскармливании.

— Мне здесь интересно и как будущей маме, и как доктору, — рассказывает гинеколог Светлана Морозова, ожидающая первенца. — Здесь представлена продукция для беременных. Я хочу посетить еще выставку по грудному вскармливанию. Сегодня будет конференция акушеров-гинекологов и сейчас я на нее иду. Непрерывное медицинское образование для меня еще не актуально, но все равно собираю баллы.

В рамках двух выставок, которые будут работать в течение трех дней, с 18 по 20 октября, пройдут 14 научно-практических конференций: неонатологи, кардиологи, хирурги, педиатры, акушеры-гинекологи, дерматовенерологи, урологи, отоларингологи, неврологи, аллергологи, иммунологи и другие специалисты обсудят актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний. Все мероприятия аккредитованы по системе непрерывного медицинского образования. Свои доклады представят профессора Волгоградского государственного медицинского университета и ведущие практикующие врачи.

— Больше четверти века проходят эти мероприятия. Традиционно выставка является своего рода посредником между производителем медицинской техники и потребителем, то есть, в первую очередь, конечно же, специалистами в области здравоохранения, которые хотят как можно больше узнать, повысить профессиональные навыки и познакомиться с медицинскими новинками. Здесь запланирован большой блок образовательных мероприятий, поддержанных Министерством здравоохранения в рамках непрерывного медицинского образования. Он позволит врачам получить соответствующие кредитные единицы — участие в выставке станет звеном к непрерывному медицинского образования и даст возможность для аккредитации на следующие пять лет, — отметил проректор по научной работе ВолгГМУ Михаил Стаценко.

В работе волгоградских выставок принимают участие более 80 компаний из 13 регионов России. Производители знакомят врачей и руководителей учреждений здравоохранения с новейшими достижения в области медицинских технологий, помогающие более эффективно вести диагностику, профилактику и лечение различных заболеваний.

— Важно, что здесь будут представлены те новинки, которые позволят организаторам здравоохранения познакомиться с диагностическим, лабораторным и лечебным оборудованием и решить вопросы закупок. Та высокопрофессиональная атмосфера, которая здесь традиционно создается, позволяет врачам получить необходимые знания и умения, а нам всем укреплять систему здравоохранения в регионе, — подчеркнул Михаил Стаценко.

Выставки проходят при поддержке облздрава: в работе принимают участие ведущие медицинские учреждения региона. Мобильные диагностические модули представили Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер и городские больницы. Специалисты в течение трех дней будут помогать волгоградцам проходить бесплатное обследование и консультировать по вопросам профилактики и лечения заболеваний.

— Выставка «Медицина и здравоохранение» проходит в 28 раз при активной поддержке комитета здравоохранения Волгоградской области и Волгоградского медицинского университета. Мы стремимся сделать ее интересной как для врачей, так и для населения. Все три дня здесь будут проводиться диагностики, в частности, остеопороза. Как известно, это очень грозное заболевания, о котором необходимо знать заранее. Также здесь работают мобильный флюорограф, два мобильных диагностических центра, кабинет медицинской профилактики, в котором можно сдать анализ на сахар, — рассказала генеральный директор выставочного центра «Царицынская ярмарка» Вера Чернова.

Организаторы ожидают, что на выставки, которые будут работать в течение трех дней до 17.00, придут не менее шести тысяч посетителей.

Волгоградка Любовь Трунова не в первый раз на этой выставке: в прошлом году при помощи отечественной разработки аналога кардиовизора специалисты Волгоградского областного центра медицинской профилактики диагностировали у женщины проблемы со здоровьем и рекомендовали ей пройти обследование.

— Здесь у меня обнаружили аритмию и рекомендовали обратиться к кардиологу в поликлинику по месту жительства. Врач направил меня в кардиоцентр. Сегодня пришла снова проверить сердце на этом аппарате, — рассказала посетительница.

Как пояснили врачи, этот компактный прибор предоставляет не весь спектр электрокардиологического исследования, но помогает определить факторы риска у здорового человека или нагрузку для спортсменов, а также может использоваться при терапии для пациентов с уже установленным диагнозом.

— Это больше для индивидуального использования, хотя его могут применять и ФАПы. С помощью аналога кардиовизора пациент сам может оценить свое состояние и вызвать при необходимости неотложную помощь, — пояснила врач-методист Волгоградского областного центра медицинской профилактики Виктория Бойченко.

На второй площадке, которая также организована в стенах Дворца спорта, представлено все, что поможет сохранить здоровье будущих мам и их малышей. Для маленьких посетителей выставки будут работать игровые уголки. Ребятам постарше и взрослым станут полезными мастер-классы, на которых педагоги медицинских образовательных организаций расскажут и покажут, как оказать первую помощь, сделать компресс на больное ухо, правильно чистить зубы и многое другое.

В рамках проведения IV специализированной выставки «Здоровье мамы и малыша» состоялось награждение учреждений, подтвердивших статус «Больница, доброжелательная к ребенку». Высокого звания были удостоены ГУЗ «Женская консультация № 6» города Волгограда, ГБУЗ «Михайловская городская детская больница», ГБУЗ «Родильный дом» г. Михайловки, Родильный дом больницы скорой медицинской помощи № 7, акушерское отделение Жирновской центральной районной больницы, Перинатальный центр № 1 имени Л. И. Ушаковой города Волжского, детская поликлиника № 3 города Волгограда, детская поликлиника № 2 города Волжского, Волжская детская стоматологическая поликлиника № 2, детское отделение Калачевской ЦРБ, акушерское отделение Центральной районной больницы Клетского муниципального района.

Поддержка материнства и детства — приоритетное направление в реализации долгосрочной стратегии развития региона, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году.

В течение трех лет в Волгоградской области идет масштабная модернизация детских больниц и родильных домов и улучшается качество оснащения медучреждений, помогающих самым маленьким пациентам. Системная работа, которая ведется в системе здравоохранения по защите материнства и детства, позволила снизить уровень младенческой смертности в Волгоградской области: за последние три года этот показатель уменьшился на 25% и сейчас остается уровне ниже среднего по России и ЮФО.