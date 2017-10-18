В челябинском кинотеатре усилят охрану во время показа нашумевшей «Матильды»
Кроме того, ради безопасности кинотеатр «Знамя» временно отменил
Кроме того, ради безопасности кинотеатр «Знамя» временно отменил
В Челябинске усилят охрану во время показов нашумевшей картины «Матильда» — в частности, кинотеатр «Знамя», что на пешеходной Кировке, пригласил в зал сотрудников охранной компании и временно отменил
В Челябинске в кинотеатре «Знамя» на 26 октября запланирован премьерный показ вызвавшего широкий общественный резонанс художественного фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», повествующего о взаимоотношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.
Ярой противницей кинокартины выступила Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ и
Челябинцы, желающие посмотреть фильм в кинотеатре, но опасающиеся провокаций со стороны ярых противников картины, могут не переживать. Кинотеатр «Знамя» пригласил на все сеансы, независимо от даты и времени показа, представителей охранной компании. Кроме того, администрация заведения временно отменила
Добавим, что сеансы показа «Матильды» стоят также в