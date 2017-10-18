В челябинском кинотеатре усилят охрану во время показа нашумевшей «Матильды»

В Челябинске усилят охрану во время показов нашумевшей картины «Матильда» — в частности, кинотеатр «Знамя», что на пешеходной Кировке, пригласил в зал сотрудников охранной компании и временно отменил онлайн-продажу билетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Челябинске в кинотеатре «Знамя» на 26 октября запланирован премьерный показ вызвавшего широкий общественный резонанс художественного фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», повествующего о взаимоотношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Ярой противницей кинокартины выступила Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ и экс-прокурор Крыма. Она считает, что фильм необходимо запретить к показу как оскорбляющий чувства верующих. С ней согласилась жительница Сатки, правда, она апеллировала не к религии, а к исторической правде, которая, по мнению заявительницы, в этом фильме отсутствует. Она и еще несколько активистов из других регионов направили в ФАС обращение с просьбой проверить афишу и трейлеры картины на нарушения рекламного законодательства. Ведомство таковых не нашло.

Челябинцы, желающие посмотреть фильм в кинотеатре, но опасающиеся провокаций со стороны ярых противников картины, могут не переживать. Кинотеатр «Знамя» пригласил на все сеансы, независимо от даты и времени показа, представителей охранной компании. Кроме того, администрация заведения временно отменила онлайн-продажу билетов — теперь их можно приобрести только в кассе.