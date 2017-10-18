Как будем отдыхать в 2018 году в Башкирии

Источник: Комсомольская правда

Каждую осень власти страны и региона утверждают производственный календарь на следующий год. Вот и теперь стало известно, как мы будем отдыхать в 2018 году в Башкирии.

Выходные дни федерального уровня традиционно объединяются с региональными праздниками. Приказ о праздновании Дня республики в 2018 году еще не подписан, но даты Ураза-байрама и Курбан-байрама уже известны.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.

В начале года нас ждут длительные новогодние каникулы. В конце декабря 2017 и в начале января 2018 года мы будем отдыхать 10 дней. Из-за того, что 6 и 7 января приходятся на субботу и воскресенье, нерабочие дни переносятся на 9 марта и 2 мая.

Таким образом, на новый год мы будем отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Следующий важный праздник — День защитника Отечества. Жителей Башкирии ждут выходные с 23 по 25 февраля. В честь международного женского дня мы будем отдыхать с 8 по 11 марта 2018 года. Первомайские выходные продлятся с 29 апреля по 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

На День Победы мы будем отдыхать один день — 9 мая. С 10 по 12 июня будут выходные в честь Дня России. Кстати, в Уфе в эти дни будет праздноваться День города.

С 3 по 5 ноября страна празднует День народного единства.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ.

С общероссийскими выходными все понятно. Но как мы будем отдыхать в 2018 году в Башкирии и Уфе? Тут все просто. День республики, 11 октября, придется на четверг. Но пока официальный приказ о праздновании этого дня не подписан.