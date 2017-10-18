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15:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе сдавать ГТО будут горожане от 9 до 70 лет

Бегать, прыгать и отжиматься планируется с 21 октября по 4 ноября.

В дни школьных каникул на земле города-героя стартует Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО — одна страна, одна команда».

Праздник здоровья приурочен к Дню народного единства.

— Протестировать свою физическую подготовку и сдать нормы ГТО могут граждане от 9 до 70 лет и старше, — сообщает сайт управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.

Для того, чтобы стать участником акции нужно соблюсти ряд формальностей.

Во-первых необходимо, пройти регистрацию на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» www.gto.tu.

Во-вторых, получить уникальный идентификационный номер участника.

В третьих, в обязательном порядке обзавестись медицинским допуском к прохождению испытаний комплекса ГТО.

Физическую подготовку граждан будут тестировать в плавательном бассейне СШОР № 1 (Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, 7) и на стадионе спортшколы № 6. (Севастополь, улица Частника, дом 87).

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