В Севастополе сдавать ГТО будут горожане от 9 до 70 лет
Бегать, прыгать и отжиматься планируется с 21 октября по 4 ноября.
Бегать, прыгать и отжиматься планируется с 21 октября по 4 ноября.
В дни школьных каникул на земле
Праздник здоровья приурочен к Дню народного единства.
— Протестировать свою физическую подготовку и сдать нормы ГТО могут граждане от 9 до 70 лет и старше, — сообщает сайт управление по делам молодежи и спорта города Севастополя.
Для того, чтобы стать участником акции нужно соблюсти ряд формальностей.
В третьих, в обязательном порядке обзавестись медицинским допуском к прохождению испытаний комплекса ГТО.
Физическую подготовку граждан будут тестировать в плавательном бассейне СШОР № 1 (Севастополь, Гагаринский район, ул. Вакуленчука, 7) и на стадионе спортшколы № 6. (Севастополь, улица Частника, дом 87).