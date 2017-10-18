Фарерский музыкант Хайдрик спел на острове Канта в Калининграде
Фарерский музыкант и режиссёр Хайдрик, выступивший в понедельник в областном драмтеатре, спел на острове Канта в Калининграде.
Фарерский музыкант и режиссёр Хайдрик, выступивший в понедельник в областном драмтеатре, спел на острове Канта в Калининграде.
Видео, на котором Хайдрик в сопровождении гитариста и скрипача исполняет песню Monster, опубликовано на канале организаторов российского тура музыканта, проекта «Фарерские острова ближе, чем ты думаешь», в Youtube.