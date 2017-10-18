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17:27 (мск), источник: Новый Калининград

Фарерский музыкант Хайдрик спел на острове Канта в Калининграде

Фарерский музыкант и режиссёр Хайдрик, выступивший в понедельник в областном драмтеатре, спел на острове Канта в Калининграде.

Видео, на котором Хайдрик в сопровождении гитариста и скрипача исполняет песню Monster, опубликовано на канале организаторов российского тура музыканта, проекта «Фарерские острова ближе, чем ты думаешь», в Youtube.

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