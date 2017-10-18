Пробки в Кишиневе: определены самые проблемные участки города
Проведенный патрульными молдавской столицы анализ позволил выявить самые трудные участки города для движения транспорта.
Проведенный патрульными молдавской столицы анализ позволил выявить самые трудные участки города для движения транспорта.
КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Сразу 19 перекрестков в Кишиневе являются проблемными
Об этом сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию, подчеркнув, что к таким выводам специалисты пришли после проведения анализа.
Таким образом, пробки и проблемы при движении транспорта регистрируются на перекрестках улиц Каля Орхеюлуй — Студенческая, Каля Орхеюлуй — бульвар Ренаштерий, бульвар Ренаштерий — Богдан Воевод, бульвар Г. Виеру — Романэ, Измаильская — А. Матеевича, Измаильская — Когэлничану, Измаильская — Букурешть, Букурешть — Л. Толстой, Букурешть — Чуфля, Миорица — Г. Асаки, Каля Ешилор — И. Крянгэ, бульвар Штефана чел Маре — М. Витязул, М. Витязул — Митрополита Дософтей, М. Витязул — Колумна, Вадул луй Водэ — Т. Владимиреску, Измаильская — Каля Басарабией, Заводская — Лунка Быкулуй, бульвар Д. Кантемира — Албишоара, Каля Орхеюлуй — Буковиней.
Чтобы разгрузить трафик, в указанных зонах увеличено число патрульных. Особое внимание уделяется движению транспорта в час пик — с 07.30 до 09.30 и с 16.30 до 18.30.
«Присутствие большего количества патрульных немного уменьшило пробки в часы пик, но окончательно не решило проблему», — подчеркнули в Национальном инспекторате по патрулированию.
Экипажи полиции продолжат ежедневно патрулировать указанные участки и сообщать водителям о пробках через СМИ и приложение Telegram.