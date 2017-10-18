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16:02 (мск), источник: Sputnik.md

Пробки в Кишиневе: определены самые проблемные участки города

Проведенный патрульными молдавской столицы анализ позволил выявить самые трудные участки города для движения транспорта.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Сразу 19 перекрестков в Кишиневе являются проблемными из-за того, что там постоянно возникают пробки.

Об этом сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию, подчеркнув, что к таким выводам специалисты пришли после проведения анализа.

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Таким образом, пробки и проблемы при движении транспорта регистрируются на перекрестках улиц Каля Орхеюлуй — Студенческая, Каля Орхеюлуй — бульвар Ренаштерий, бульвар Ренаштерий — Богдан Воевод, бульвар Г. Виеру — Романэ, Измаильская — А. Матеевича, Измаильская — Когэлничану, Измаильская — Букурешть, Букурешть — Л. Толстой, Букурешть — Чуфля, Миорица — Г. Асаки, Каля Ешилор — И. Крянгэ, бульвар Штефана чел Маре — М. Витязул, М. Витязул — Митрополита Дософтей, М. Витязул — Колумна, Вадул луй Водэ — Т. Владимиреску, Измаильская — Каля Басарабией, Заводская — Лунка Быкулуй, бульвар Д. Кантемира — Албишоара, Каля Орхеюлуй — Буковиней.

Чтобы разгрузить трафик, в указанных зонах увеличено число патрульных. Особое внимание уделяется движению транспорта в час пик — с 07.30 до 09.30 и с 16.30 до 18.30.

«Присутствие большего количества патрульных немного уменьшило пробки в часы пик, но окончательно не решило проблему», — подчеркнули в Национальном инспекторате по патрулированию.

Экипажи полиции продолжат ежедневно патрулировать указанные участки и сообщать водителям о пробках через СМИ и приложение Telegram.

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