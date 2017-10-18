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16:19 (мск), источник: Sputniknews.kz

Вайнеры пошутили о ситуации на границе Казахстана и Кыргызстана

На казахстанско-кыргызстанской границе больше недели наблюдаются пробки из легковых и грузовых автомобилей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Популярная казахстанская команда вайнеров Yuframe, снимающая короткие юмористические видео, опубликовала ролик, в котором шутит о ситуации на границе с Кыргызстаном.

На кадрах юноша из Казахстана и девушка из Кыргызстана рассказывают своим родителям о романтических чувствах и намерении поехать друг к другу. Те, в свою очередь, пытаются отговорить детей.

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«У любви нет границ. Ничто не сможет испортить дружбу между двумя братскими народами!» — гласит подпись к видео.

Проблемы с пересечением кыргызстанско-казахстанской границы возникли 10 октября: на ряде КПП наблюдались большие автомобильные пробки и огромные очереди.

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