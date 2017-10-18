Вайнеры пошутили о ситуации на границе Казахстана и Кыргызстана
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АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Популярная казахстанская команда вайнеров Yuframe, снимающая короткие юмористические видео, опубликовала ролик, в котором шутит о ситуации на границе с Кыргызстаном.
На кадрах юноша из Казахстана и девушка из Кыргызстана рассказывают своим родителям о романтических чувствах и намерении поехать друг к другу. Те, в свою очередь, пытаются отговорить детей.
«У любви нет границ. Ничто не сможет испортить дружбу между двумя братскими народами!» — гласит подпись к видео.
Проблемы с пересечением