Узбекистан вошел в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Администрация национальной доменной зоны UZ в лице Центра Uzinfocom вступила в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию доменов верхнего уровня (APTLD), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Соответствующее решение единогласно было принято правлением APTLD в ходе 72-й конференции членов ассоциации в Тбилиси. Отметим, что специально по этому поводу в Ташкент прибыл исполнительный директор ассоциации Леонид Тодоров, который встретился с руководителем Центра Uzinfocom Азизом Мухитдиновым.

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На встрече Тодоров заявил, что сообщество интернет-регистратур региона приветствует участие администратора национального домена UZ в работе ассоциации.

«Мы надеемся на полноправный диалог, участники которого будут учиться друг у друга, перенимать инновационные методы администрирования доменной зоны для обеспечения ее роста, а также стабильности, устойчивости и безотказности функционирования сети интернет», — подчеркнул он.

По мнению Азиза Мухитдинова, вступление администратора национальной доменной зоны UZ в APTLD позволит развивать активное сотрудничество с коллегами в регионе, обеспечит доступ к передовой практике управления национальным доменом, как основы функционирования национального сегмента глобальной сети.

К тому же, по словам руководителя Центра Uzinfocom, это послужит дальнейшему совершенствованию кадрового и технического потенциала администратора доменной зоны, появлению новых возможностей для узбекских интернет-пользователей с учетом баланса интересов всех ключевых заинтересованных сторон: государства, бизнеса, научно-технического сообщества и широкого круга потребителей интернет-услуг.

По оценке экспертов, вступление в APTLD открывает для Узбекистана новые стратегические возможности участия в глобальном диалоге по управлению развитием всемирной сети, разработке передовой практики и подходов к международной повестке дня по таким ключевым проблемам, как информационная безопасность, борьба с киберпреступностью, соблюдение баланса между правами пользователей и требованиями национального законодательства, стимулирование развития электронного государства и онлайн-бизнеса.