«Роскосмос» назвал произошедшую весной разгерметизацию «Союза» случайной и маловероятной
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-02», на котором в апреле 2017 года вернулись с МКС трое членов экипажа, разгерметизировался незадолго до приземления.
Пилотируемый космический корабль «Союз МС-02», на котором в апреле 2017 года вернулись с МКС трое членов экипажа, разгерметизировался незадолго до приземления.
Об этом стало известно только сейчас, после заявления Томаса Стаффорда, председателя Консультативного совета NASA, сообщает SpaceNews. После распространения новости ее официально прокомментировали представители «Роскосмоса».
В последнее время NASA финансирует собственную программу пилотируемых полетов, благодаря чему агентство планирует снизить затраты на транспортировку астронавтов на российских «Союзах». Несмотря на то, что обе компании, участвующие в программе (Boeing и SpaceX), пока не готовы к пилотируемым полетам, в NASA уже отмечали, что не планируют заключать контракт с «Роскосмосом» на перевозку астронавтов после 2018 года.
Изначально ни о каких проблемах при посадке не сообщалось. Однако теперь, полгода спустя, председатель Консультативного совета NASA Томас Стаффорд сообщил, что при спуске скоба парашюта задела сварной шов, что привело к разгерметизации на высоте восемь километров. При дальнейшем спуске, на высоте около пяти километров, открылся клапан нормализации давления и в дальнейшем спуск прошел штатно. Экипаж корабля при этом никак не пострадал, поскольку космонавты во время полета одеты в гермокостюмы.
Появившуюся в СМИ новость о разгерметизации прокомментировали для N+1 представители «Роскосмоса»: «В апреле текущего года при спуске с орбиты ТПК “Союз МС-02” было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта, которое никак не отразилось на здоровье экипажа, поскольку он находился в герметичных скафандрах, которые используются для повышения безопасности полета экипажа. Комиссия проанализировала случившееся — ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты».
Также новость прокомментировал Игорь Комаров, генеральный директор «Роскосмоса»: «Эта ситуация была впоследствии отработана совместно с NASA. После этого были проведены и пуски, и успешные посадки спускаемых аппаратов».
На данный момент уже четыре пилотируемых корабля серии «Союз МС» слетали на МКС и вернулись. Еще два корабля («Союз МС-05» и «Союз МС-06») пристыкованы к МКС и вернутся в декабре 2017 года и в феврале 2018 года.
Николай Воронцов.