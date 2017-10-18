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18:27 (мск), источник: N + 1

«Роскосмос» назвал произошедшую весной разгерметизацию «Союза» случайной и маловероятной

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-02», на котором в апреле 2017 года вернулись с МКС трое членов экипажа, разгерметизировался незадолго до приземления.

Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно только сейчас, после заявления Томаса Стаффорда, председателя Консультативного совета NASA, сообщает SpaceNews. После распространения новости ее официально прокомментировали представители «Роскосмоса».

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В последнее время NASA финансирует собственную программу пилотируемых полетов, благодаря чему агентство планирует снизить затраты на транспортировку астронавтов на российских «Союзах». Несмотря на то, что обе компании, участвующие в программе (Boeing и SpaceX), пока не готовы к пилотируемым полетам, в NASA уже отмечали, что не планируют заключать контракт с «Роскосмосом» на перевозку астронавтов после 2018 года.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-02» успешно стартовала с космодрома «Байконур» 19 октября 2016 года. Он был пристыкован к МКС почти шесть месяцев, а 10 апреля 2017 года на корабле вернулись на Землю члены 49/50 долговременного экипажа Международной космической станции: командир Сергей Рыжиков («Роскосмос») и бортинженеры Андрей Борисенко («Роскосмос») и Роберт Шейн Кимброу (NASA).

Изначально ни о каких проблемах при посадке не сообщалось. Однако теперь, полгода спустя, председатель Консультативного совета NASA Томас Стаффорд сообщил, что при спуске скоба парашюта задела сварной шов, что привело к разгерметизации на высоте восемь километров. При дальнейшем спуске, на высоте около пяти километров, открылся клапан нормализации давления и в дальнейшем спуск прошел штатно. Экипаж корабля при этом никак не пострадал, поскольку космонавты во время полета одеты в гермокостюмы.

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Появившуюся в СМИ новость о разгерметизации прокомментировали для N+1 представители «Роскосмоса»: «В апреле текущего года при спуске с орбиты ТПК “Союз МС-02” было зафиксировано незначительное падение давления во время раскрытия основного парашюта, которое никак не отразилось на здоровье экипажа, поскольку он находился в герметичных скафандрах, которые используются для повышения безопасности полета экипажа. Комиссия проанализировала случившееся — ситуация имеет случайный маловероятный характер, все необходимые меры для исключения повторения аналогичной ситуации в будущем приняты».

Также новость прокомментировал Игорь Комаров, генеральный директор «Роскосмоса»: «Эта ситуация была впоследствии отработана совместно с NASA. После этого были проведены и пуски, и успешные посадки спускаемых аппаратов».

На данный момент уже четыре пилотируемых корабля серии «Союз МС» слетали на МКС и вернулись. Еще два корабля («Союз МС-05» и «Союз МС-06») пристыкованы к МКС и вернутся в декабре 2017 года и в феврале 2018 года.

Николай Воронцов.

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