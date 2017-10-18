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17:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирский губернатор повинился в нарушении ПДД

Андрей Травников не пристегнулся ремнём безопасности в движущемся автомобиле.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников признался, что нарушил правила дорожного движения, не пристегнувшись ремнём безопасности в движущимся автомобиле во время записи интервью для программы «Вести недели с Дмитрием Киселёвым». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства. На факт нарушения ранее обратил внимание автоправозащитник Екатеринбурга, а редакция ИА REGNUM направила запрос в пресс-службу губернатора.

«По поводу Вашего запроса о нарушении временно исполняющим обязанности Губернатора Андреем Травниковым правил дорожного движения (на заднем сиденье движущегося автомобиля он не был пристёгнут ремнём безопасности) сообщаем, что Андрей Александрович действительно допустил это нарушение во время записи телевизионного интервью. Он не только признает этот факт, но и готов оплатить штраф ГИБДД. Благодарим Вас за активную гражданскую позицию», — сказано в ответе на запрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2017 года в эфире «России 1» была показана программа «Вести недели с Дмитрием Киселёвым», где было представлено интервью врио главы Новосибирской области Андрея Травникова. На одном из кадров видно, что новый глава области и корреспондент сидят на заднем сиденье движущегося автомобиля не пристёгнутые ремнями безопасности. На этот момент обратил внимание автоправозащитник Екатеринбурга Максим Едрышов. Правда, новосибирские общественные активисты на заявление своего екатеринбургского коллеги отреагировали весьма неоднозначно, попросив следить за своими нарушителями законов.

Отметим, что согласно КоАП РФ, за проезд на пассажирском сиденье с не пристёгнутым ремнём безопасности грозит штраф в размере 500 рублей.

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