В Крыму на трассе «Таврида» нашли дорогу и мост времен Екатерины II

Археологический объект найден в районе поворота на село Некрасовка. Тип кладки камня и сам материал указывают на время строительства этой дороги — предположительно XVIII век.

— Изначально предполагалось, что по этому участка пройдет временный объезд, но теперь, исходя из уникальности этого объекта, решено сохранить его как памятник архитектуры и экскурсионный объект, а дорога пройдет рядом, — рассказал Нужденко.

<div id="vk_post_-88614865_712"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-88614865_712", -88614865, 712, 'fMNPYGIrroPprAEAc7K17J5fuQ')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Под слоем грунта старинная дорога сохранилась в хорошем состоянии.