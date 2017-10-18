В Крыму на трассе «Таврида» нашли дорогу и мост времен Екатерины II
Под Белогорском на месте строительства федеральной трассы «Таврида» обнаружен участок старинной дороги и каменный мост. Об этом сообщил археолог Валентин Нужденко.
Под Белогорском на месте строительства федеральной трассы «Таврида» обнаружен участок старинной дороги и каменный мост. Об этом сообщил археолог Валентин Нужденко.
Археологический объект найден в районе поворота на село Некрасовка. Тип кладки камня и сам материал указывают на время строительства этой дороги — предположительно XVIII век.
— Изначально предполагалось, что по этому участка пройдет временный объезд, но теперь, исходя из уникальности этого объекта, решено сохранить его как памятник архитектуры и экскурсионный объект, а дорога пройдет рядом, — рассказал Нужденко.
Под слоем грунта старинная дорога сохранилась в хорошем состоянии.
— Вполне возможно, что это участок дороги, по которому перемещалась Екатерина II во время своего путешествия в Крым! — предположил директор муниципального белогорского предприятия «Райкоммунсервис» Игорь Ипатко. — А это значит у нас есть еще одна достопримечательность!