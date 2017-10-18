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17:04 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму на трассе «Таврида» нашли дорогу и мост времен Екатерины II

Под Белогорском на месте строительства федеральной трассы «Таврида» обнаружен участок старинной дороги и каменный мост. Об этом сообщил археолог Валентин Нужденко.

Археологический объект найден в районе поворота на село Некрасовка. Тип кладки камня и сам материал указывают на время строительства этой дороги — предположительно XVIII век.

— Изначально предполагалось, что по этому участка пройдет временный объезд, но теперь, исходя из уникальности этого объекта, решено сохранить его как памятник архитектуры и экскурсионный объект, а дорога пройдет рядом, — рассказал Нужденко.

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Под слоем грунта старинная дорога сохранилась в хорошем состоянии.

— Вполне возможно, что это участок дороги, по которому перемещалась Екатерина II во время своего путешествия в Крым! — предположил директор муниципального белогорского предприятия «Райкоммунсервис» Игорь Ипатко. — А это значит у нас есть еще одна достопримечательность!

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