Украденное детство: как родители «похищают» друг у друга детей
«Моя дочь не знает, что я ее мама». Истории людей, которым пришлось бороться за право на общение с собственными детьми.
«Моя дочь не знает, что я ее мама». Истории людей, которым пришлось бороться за право на общение с собственными детьми.
В России в 2016 году было возбуждено более 30,000 судебных дел о месте жительства детей или общении с ним. Но треть решений суда — почти 10,000 — не исполняются добровольно.
Корреспондент Русской службы