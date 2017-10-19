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13:10 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Украденное детство: как родители «похищают» друг у друга детей

«Моя дочь не знает, что я ее мама». Истории людей, которым пришлось бороться за право на общение с собственными детьми.

В России в 2016 году было возбуждено более 30,000 судебных дел о месте жительства детей или общении с ним. Но треть решений суда — почти 10,000 — не исполняются добровольно.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Назарова встретилась с людьми, пострадавшими от нынешней системы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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