Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ - "сюрприз" от Шойгу
Путин предложил россиянам платить за медицину
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
В России изменится валютное законодательство
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Муж Сати Казановой переехал в Москву: Я в восторге от страны
Миддлтон подчеркнула округлившийся живот платьем
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
31-летняя Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили
Путин предложил россиянам платить за медицину
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
17:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Судебная экспертиза не нашла алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе мальчика

Комплексная судебная экспертиза установила, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, не было алкоголя, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По итогам проверки выяснилось, что проводивший изначальный осмотр тела ребенка судмедэксперт Михаил Клейменов допустил попадание спирта в кровь погибшего. Из-за этого первичная экспертиза показала, что в момент гибели мальчик находился в «сильной степени опьянения». Против судмедэксперта возбуждено дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования», — рассказали в СКР.

Уголовное дело по факту гибели мальчика в результате ДТП было возбуждено в июне. После обнаружения в крови ребенка алкоголя ГУ МВД назначило дополнительные экспертизы биологического материала, а СКР попросил передать дело в свое производство. 7 июля Железнодорожный городской суд арестовал Ольгу Алисову, которая обвиняется в наезде на ребенка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Война, мир и нос в табаке
Как добраться из России в Германию на маршрутке
СК: погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян
Испанские СМИ о победе «Спартака»: Издевательство и унижение
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году
В Сирии погиб отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора генерал
Поклонская подала уже 43 жалобы на «Матильду»
Магазины могут отказаться от полиэтиленовых пакетов
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
В ГИБДД рассказали о правилах «засады» на дороге В Госавтоинспекции настаивают, что сотрудники полиции в соответствии с новым административным регламентом не смогут целиком «прятаться» в кустах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь