Судебная экспертиза не нашла алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе мальчика
Комплексная судебная экспертиза установила, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, не было алкоголя, сообщает
Комплексная судебная экспертиза установила, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, не было алкоголя, сообщает
По итогам проверки выяснилось, что проводивший изначальный осмотр тела ребенка судмедэксперт Михаил Клейменов допустил попадание спирта в кровь погибшего.
«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования», — рассказали в СКР.
Уголовное дело по факту гибели мальчика в результате ДТП было возбуждено в июне. После обнаружения в крови ребенка алкоголя ГУ МВД назначило дополнительные экспертизы биологического материала, а СКР попросил передать дело в свое производство. 7 июля Железнодорожный городской суд арестовал Ольгу Алисову, которая обвиняется в наезде на ребенка.