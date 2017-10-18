Судебная экспертиза не нашла алкоголь в крови погибшего в ДТП в Балашихе мальчика

По итогам проверки выяснилось, что проводивший изначальный осмотр тела ребенка судмедэксперт Михаил Клейменов допустил попадание спирта в кровь погибшего. Из-за этого первичная экспертиза показала, что в момент гибели мальчик находился в «сильной степени опьянения». Против судмедэксперта возбуждено дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. В такой ситуации с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы, и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования», — рассказали в СКР.