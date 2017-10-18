Изобретатели представят уникальные разработки на конкурсе «Донская сборка»

Воспроизвести картинку, заданную на компьютере, может каждый принтер, но этот выполнит работу с ювелирной точностью. 2D-принтер рисует ручкой, а также пером или фломастером. Леонид Лисицкий — аспирант ДГТУ — решил сделать аналог американского изобретения стоимостью в полтысячи долларов. В итоге получилось в десятки раз дешевле — всего 20 тысяч рублей, да и бумагу можно использовать большего формата.

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«Загружается изображение векторной графики. Она отображает координаты точек, и методом программирования, G-кодом, все эти линии соединяются. Можно делать авторские работы, их тиражирование», — поясняет участник конкурса «Донская сборка» Леонид Лисицкий.

2D-принтер Леонид собрал за полгода в свободное от учебы время. Молодой изобретатель планирует модернизировать изделие — вместо ручки установить лазер, чтобы вырезать бумажные изделия. Он честно признается, что на победу в конкурсе «Донская сборка» сильно не рассчитывает — есть в принтере погрешности, над которыми еще предстоит потрудиться. Изобретатель рассказал, что готовит кандидатскую диссертацию по новому изобретению и планирует представить будущее изделие на конкурс в следующем году.

Сергей Львович ― еще один участник конкурса «Донская сборка». Он обеспокоен вопросами здоровья и уже 30 лет проводит исследования в области медицины. Под его руководством опубликовано более 70 научных работ. Одно из его последних изобретений способно прогнозировать нарушения работы организма человека в доклинической стадии.

«Лучше это сделать в дужках очков. Их может носить, например, человек, который перенес инфаркт миокарда. Аппарат анализирует частоту пульса к частоте дыхания», — рассказывает участник конкурса «Донская сборка» Сергей Загускин.