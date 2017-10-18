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17:25 (мск), источник: Вести.Ru

Глобальная реставрация на ВДНХ: павильонам вернут исторический вид

Второе рождение легендарных павильонов ВДНХ. До конца 2018 года на выставке планируется отреставрировать около 40 исторических строений. Большую часть из них уже начали приводить в порядок. Некоторые павильоны не ремонтировались десятилетиями и пребывали в ужасающем состоянии.

VDNH, Moscow.

Скульптура стахановца в павильоне «Земледелие» 1954 года была разрушена на 90 процентов. Думали, что не восстановят.

— Нашли способы укрепления структуры бетона.

Бычью кровь (она тогда входила в состав самого прочного бетона) заменили на новое химическое вещество. Получили еще более качественный состав, им усилили внутренние части скульптуры.

— Через 15−20 лет будем спокойно видеть, что наша работа сделана хорошо.

Башня-корона с ажурной решеткой и пилястрами, как и прежде, останется визитной карточкой павильона «Земледелие». Она практически готова. Рабочие снимают строительные леса, за которыми уже видно керамические барельефы, которые украшают здание снаружи.

Каждый элемент сделан из 5−10 сантиментов отдельных кусочков, которые объединены в единое полотно керамики.
Юлия Логинова
Куратор реставрационных работ на ВДНХ

Раньше это был павильон «Украина». Его не ремонтировали со дня основания. Здание два десятка лет не отапливалось. Сейчас реставраторы делают его заново именно таким, каким его сделали в 1954 году. Подсолнухи, колосья, петухи и пчелы на фасаде выполнены из смальты.

— У нас есть фотография того, что было. Мы пытаемся приблизиться к этому по мере возможности.

ВДНХ

Кусочки из стекла и фольги, они делают объемным все вокруг. Одних только оттенков золота — шесть. Размер и фактура тоже разные: непрозрачные, шершавые и, наоборот, гладкие как лед. Смальтой декорирован и фасад самого монументального сооружения ВДНХ — павильона «Центральный».

Одна из двух крыш на ВДНХ, откуда открывается панорамный вид на Центральную аллею, это крыша Павильона № 1. Здесь полным ходом идут реставрационные работы.

«Колонны и пилястры этого здания будут отреставрированы в той же технике — в технике искусственного мрамора», — говорит Лариса Лазарева, научный руководитель по реставрации павильона «Центральный» на ВДНХ.

Именно этот павильон был богат на находки. Именно здесь был найден барельеф Вучетича. Вторая находка — это картина Александра Герасимова. Самая большая картина на текущий момент этого автора.
Юлия Логинова
Куратор реставрационных работ на ВДНХ

В помещении Дома культуры был обычный актовый зал. Уже в наши дни на этой сцене снимали картины «Стиляги» и «День выборов». Сейчас его не узнать — здесь все перерыто. Но реставраторы обещают воссоздать все в точности, а главное, останется предназначение павильона — здесь будут проходить концерты и представления.

В следующем году 37 обновленных павильонов смогут оценить жители и гости столицы. Планируется, что посетителей теперь станет в два раза больше — 40 миллионов человек ежедневно.

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