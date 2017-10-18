Трудовые мигранты смогут получить бесплатную правовую помощь в РФ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Трудовые мигранты, работающие в России, теперь могут получить бесплатную правовую поддержку в случае нарушения своих прав. НКО Tong Jahoni (разработчики приложения Migrant) запускает новый проект «Содействие защищенности прав мигрантов через усиление партнерства в странах ЕАЭС».

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В рамках проекта предоставляется бесплатная правовая помощь любым иностранным гражданам, распространяются бесплатные справочные материалы и оказывается информационная поддержка. Помощь оказывается на русском, английском, узбекском и таджикском языке.

Обратиться за помощью или узнать подробную информацию можно на сайте НКО или в социальных группах, а также в мобильном приложении Migrant.

Как рассказал Sputnik Узбекистан адвокат организации Батыржон Шерматов, сегодня основной проблемой многих мигрантов становится незнание собственных прав и обязанностей, из-за чего они часто оказываются в тяжелой ситуации.

Еще одна проблема — это недостаток информации о противоправных случаях, так как многие мигранты, ставшие жертвами грубых нарушений закона, попросту не заявляют об этом, пытаясь решить вопросы собственными силами.

Это еще больше усугубляет их положение.