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17:18 (мск), источник: Sputnik

Трудовые мигранты смогут получить бесплатную правовую помощь в РФ

Правовую поддержку окажут любому иностранцу на территории России, для удобства создано специальное приложение Migrant.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Трудовые мигранты, работающие в России, теперь могут получить бесплатную правовую поддержку в случае нарушения своих прав. НКО Tong Jahoni (разработчики приложения Migrant) запускает новый проект «Содействие защищенности прав мигрантов через усиление партнерства в странах ЕАЭС».

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В рамках проекта предоставляется бесплатная правовая помощь любым иностранным гражданам, распространяются бесплатные справочные материалы и оказывается информационная поддержка. Помощь оказывается на русском, английском, узбекском и таджикском языке.

Обратиться за помощью или узнать подробную информацию можно на сайте НКО или в социальных группах, а также в мобильном приложении Migrant.

Как рассказал Sputnik Узбекистан адвокат организации Батыржон Шерматов, сегодня основной проблемой многих мигрантов становится незнание собственных прав и обязанностей, из-за чего они часто оказываются в тяжелой ситуации.

Еще одна проблема — это недостаток информации о противоправных случаях, так как многие мигранты, ставшие жертвами грубых нарушений закона, попросту не заявляют об этом, пытаясь решить вопросы собственными силами.

Это еще больше усугубляет их положение.

По разным данным, на территории Российской Федерации находится около двух миллионов граждан Узбекистана.

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