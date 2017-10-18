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17:56 (мск), источник: ivbg.ru

Гатчинский парк атаковали тысячи голодных чаек

В инстаграме жительницы Гатчины появилось жутковатое и одновременно очень красивое видео настоящего нашествия сотен и даже тысяч чаек на Гатчинский парк.

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Как видно из видео, чайки завороженно кружат над прудом в осеннем парке.

Птиц скопилось настолько много, что при отдаленном просмотре может показаться, что в кадре идёт крупный снег. Вполне вероятно, птицы готовятся к зимовке.

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