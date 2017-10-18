Гатчинский парк атаковали тысячи голодных чаек
В инстаграме жительницы Гатчины появилось жутковатое и одновременно очень красивое видео настоящего нашествия сотен и даже тысяч чаек на Гатчинский парк.
В инстаграме жительницы Гатчины появилось жутковатое и одновременно очень красивое видео настоящего нашествия сотен и даже тысяч чаек на Гатчинский парк.
Как видно из видео, чайки завороженно кружат над прудом в осеннем парке.
Птиц скопилось настолько много, что при отдаленном просмотре может показаться, что в кадре идёт крупный снег. Вполне вероятно, птицы готовятся к зимовке.