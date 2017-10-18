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17:57 (мск), источник: Volga News

Самарская область пробилась во Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года»

В Ульяновске подвели итоги регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Приволжского и Уральского федеральных округов.

На него подали 148 проектов из 16 регионов России. По итогам заочной оценки в финал регионального конкурса вышли 117 проектов из 16 регионов страны.

Проекты, которые по результатам регионального конкурса ПФО и УФО заняли 1, 2 и 3 места, а также проекты из дополнительного списка финалистов, приглашаются для участия в общенациональном финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который пройдет 1—2 ноября в Казани.

Самарская область заняла призовые места в нескольких номинациях. В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» первое место занял брендовый маршрут Самарской области «Жигулёвские выходные». Маршрут «Сызрань гастрономическая» на туристическом поезде «Сызранский помидор» занял первое место в номинации «Лучший гастрономический маршрут».

Также первое место нашему региону досталось в номинации «Лучший межрегиональный маршрут» за маршрут «Сказки Йошкиного кота».

В номинации «Лучший маршрут на действующее производство» первое место также заняла Самарская область с туристическим маршрутом «Круто ты попал на TV!». В номинации «Лучший маршрут, посвященный Году Экологии» победу одержал «Туристический поезд «Краеведческий экспресс. Эко-десант».

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