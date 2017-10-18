Самарская область пробилась во Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года»
В Ульяновске подвели итоги регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Приволжского и Уральского федеральных округов.
В Ульяновске подвели итоги регионального конкурса Всероссийской туристской премии «Маршрут года» Приволжского и Уральского федеральных округов.
На него подали 148 проектов из 16 регионов России. По итогам заочной оценки в финал регионального конкурса вышли 117 проектов из 16 регионов страны.
Проекты, которые по результатам регионального конкурса ПФО и УФО заняли 1, 2 и 3 места, а также проекты из дополнительного списка финалистов, приглашаются для участия в общенациональном финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который пройдет
Самарская область заняла призовые места в нескольких номинациях. В номинации «Лучший
Также первое место нашему региону досталось в номинации «Лучший межрегиональный маршрут» за маршрут «Сказки Йошкиного кота».
В номинации «Лучший маршрут на действующее производство» первое место также заняла Самарская область с туристическим маршрутом «Круто ты попал на TV!». В номинации «Лучший маршрут, посвященный Году Экологии» победу одержал «Туристический поезд «Краеведческий экспресс. Эко-десант».