Самарская область пробилась во Всероссийскую туристскую премию «Маршрут года»

На него подали 148 проектов из 16 регионов России. По итогам заочной оценки в финал регионального конкурса вышли 117 проектов из 16 регионов страны.

Проекты, которые по результатам регионального конкурса ПФО и УФО заняли 1, 2 и 3 места, а также проекты из дополнительного списка финалистов, приглашаются для участия в общенациональном финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года», который пройдет 1—2 ноября в Казани.

Самарская область заняла призовые места в нескольких номинациях. В номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» первое место занял брендовый маршрут Самарской области «Жигулёвские выходные». Маршрут «Сызрань гастрономическая» на туристическом поезде «Сызранский помидор» занял первое место в номинации «Лучший гастрономический маршрут».

Также первое место нашему региону досталось в номинации «Лучший межрегиональный маршрут» за маршрут «Сказки Йошкиного кота».