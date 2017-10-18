В Ленинградской области заблудившийся грибник провел в лесу 11 дней
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спасатели при помощи вертолета санитарной авиации спасли грибника в Ленинградской области, который
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спасатели при помощи вертолета санитарной авиации спасли грибника в Ленинградской области, который
«В Центр управления в кризисных ситуациях 18 октября поступила заявка от
Спасатели рекомендуют гражданам в сезон грибов и ягод воздержаться от походов в лес в одиночестве, брать с собой мобильный телефон, компас, карту, а также небольшой запас продуктов и лекарства, добавляется в сообщении.