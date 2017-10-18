Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Раскрыт секрет брокколи
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актера Кокшенова
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
10 замков с привидениями в Англии (фото)Сотрудники «Английского наследия» назвали замки и старинные поместья, где от привидений и других аномальных явлений страха не оберешься
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Украинская «волчья стая» вызвала усмешку в Совфеде – СМИ
"Утес" в Крыму поразил мишень: кадры - СМИ
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Юбилей Эминема
18:03 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградской области заблудившийся грибник провел в лесу 11 дней

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спасатели при помощи вертолета санитарной авиации спасли грибника в Ленинградской области, который из-за травмы не мог передвигаться и пробыл в лесу 11 дней, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: РИА Новости

«В Центр управления в кризисных ситуациях 18 октября поступила заявка от грибника-любителя о том, что он обнаружил в лесу человека, который утверждал, что находится в лесном массиве уже 11 дней и нуждается в медицинской помощи — не может самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в Ленинградскую областную больницу в состоянии средней тяжести, в данный момент его жизни ничего не угрожает, отметили в МЧС.

Спасатели рекомендуют гражданам в сезон грибов и ягод воздержаться от походов в лес в одиночестве, брать с собой мобильный телефон, компас, карту, а также небольшой запас продуктов и лекарства, добавляется в сообщении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Петербурге продлили срок выселения Европейского университета до 1 ноября
Первый частный трамвай 'Чижик' выйдет на маршрут в Петербурге в конце года
Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у стен Рады
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает россиян зимой
Трудолюбивых россиян пообещали осчастливить к 2024 году
СК: погибший в ДТП в Балашихе мальчик не был пьян
«Роскосмос» прокомментировал заявление о разгерметизации «Союза
Магазины могут отказаться от полиэтиленовых пакетов
Спорт
Взрослые игры для Медведевой и компании В пятницу в Москве стартует предолимпийская серия «Гран-при»
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь