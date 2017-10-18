В Ленинградской области заблудившийся грибник провел в лесу 11 дней

Источник: РИА Новости

«В Центр управления в кризисных ситуациях 18 октября поступила заявка от грибника-любителя о том, что он обнаружил в лесу человека, который утверждал, что находится в лесном массиве уже 11 дней и нуждается в медицинской помощи — не может самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в Ленинградскую областную больницу в состоянии средней тяжести, в данный момент его жизни ничего не угрожает, отметили в МЧС.