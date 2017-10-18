В Молдове объявлен желтый код метеоопасности из-за туманов
Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с туманами.
Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый код метеоопасности в связи с туманами.
Предупреждение будет действовать на всей территории страны в ночь со среды на четверг и утром четверга.
Согласно данным синоптиков, видимость на улице уменьшится до 200−500 метров.
В связи с этим, синоптики призвали автомобилистов повысить внимательность во время движения, осторожно вести себя на дорогах, и соблюдать скоростной режим.
Велосипедистам следует прикрепить к одежде светоотражающие элементы, а пешеходом нужно двигаться по краю проезжей части и внимательнее переходить дорогу.