В Москве будут экспериментировать с блокчейном и недвижимостью

В российской столице запустят пилотный проект по использованию технологии блокчейн для мониторинга достоверности сведений Единого госреестра недвижимости. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного Минэкономразвития.

Сроки проведения эксперимента — с 1 января по 1 июля 2018 года. ВЭБу, Сбербанку и Ростелекому проект постановления рекомендует принять участие в «пилоте». До 1 августа 2018-го Росреестр, Федеральная налоговая служба (ФНС) и правительство Москвы оценят результаты эксперимента, а Минэкономразвития до 1 сентября представит в правительство соответствующий доклад.



Как именно будут внедрять блокчейн, пока не понятно, но есть предположения. Вот что говорит основатель первой кошерной криптовалюты и блокчейн-экосистемы Bitcoen Вячеслав Семенчук:

Вячеслав Семенчук основатель первой кошерной криптовалюты и блокчейн-экосистемы Bitcoen.io «Здесь логика в том, что информация об объектах недвижимости, об изменении их статусов хранится в распределенной публичной базе данных. Важно понимать, что это позволит пользователям чуть более безопасно проводить свои сделки. И самое главное, это дает дополнительно гарантии от различного рода мошенников, в том числе действующих по сговору с представителями тех органов, которые вносят изменения в эти базы данных, потому что все изменения будут там фиксироваться. Ни один программист, разработчик даже, если с ним войдут в некие договорные отношения не совсем законно, не сможет незаметно внести изменения в ту или иную строчку того или иного объекта недвижимости. Технологически не понятно, на каком блокчейне это будет разработано. Здесь есть опять-таки риски. Не дай бог, блокчейн, в коде которого изначально содержатся ошибки, — вот здесь есть риск потери данных или кражи объектов недвижимости за счет внесения некорректных записей в этот реестр. Но я надеюсь, что наши чиновники выберут правильный блокчейн, уже оттестированный на других проектах. Но, при этом есть риск неправильной работы, некорректной, связанной, скорее, со скоростью работы блокчейна. Мы понимаем, что, к сожалению, практически все современные блокчейны работают медленно. Если реестр будет популярным, будет сильно пополняться, то есть часто будут совершаться транзакции, новые записи, то здесь может быть очень долгая работа по внесению записи в реестры. Но при этом мы понимаем, что в нашей обычной жизни сейчас есть такие же лаги, когда информация об объектах недвижимости может вноситься неделями в тот реестр, который сейчас существует».

Сомневается в перспективах этой технологии управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Я думаю, что русский блокчейн бессмысленный и беспощадный. У российских предприятий и банков очень много проблем, и самая последняя из них по важности — это блокчейн и биткоин. Я думаю, что эта деятельность и эти решения -партия сказала “Надо”, а комсомол ответил “Есть”. Но не более. А на деле понимание, что такое блокчейн, технология блокчейн, вообще необходимость ее в этом, практически полностью от меня ускользает, я думаю, как и у большинства россиян. Почему-то мне кажется, что проблема с сохранением этих реестров и информации о недвижимости в России-то нет. Вы знаете, я отношусь к этому всему крайне скептически, как к разговорам из серии, что биткоин, криптовалюты, крипторубль — это все просто информационные поводы, хайп. Теперь есть такое хорошее слово — хайп. Раньше за хайп отвечали какие-нибудь блогеры, занимающиеся черти чем, а теперь за хайп отвечают уже все, кто может ручку протянуть и сказать: а давайте мы тоже устроим какой-то свой маленький блокчейн и биткоин».