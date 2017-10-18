Турнир для випов. Игорь Левитин взял ракетку против Евгения Куйвашева
Новый зал настольного тенниса открыли к 10-летию клуба УГМК в Екатеринбурге.
Новый зал настольного тенниса открыли к 10-летию клуба УГМК в Екатеринбурге.
Глава уральского региона Евгений Куйвашев и
Встреча
«Сумку надо же с собой взять!» — вспомнил вдруг глава «Сима Ленда» Андрей Симановский, вылезая из своего «майбаха» с многозначными номерами из трех букв ААА. Тут же открылся багажник машины, откуда бизнесмен взял небольшую спортивную черную сумку и направился к входу с огромной вывеской «Центр настольного тенниса».
В этот момент к зданию на Луначарского, 203 один за другим подъезжали «гелентвагены», «прада», «мереседесы» прочих
Новый зал КНТ УГМК.
Лестница на второй этаж. На стенах висят фотографии с изображениями воспитанников теннисного клуба УГМК, их покровителя Андрея Козицына и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На входе в зал гостей встречают работники клуба, приветливо предлагают надеть бахилы и провожают рукой в просторный зал, выкрашенный в фирменный оранжевый цвет металлургического холдинга.
Сюда поднялся и Андрей Симановский, который тут же начал активно обниматься и пожимать руки коллегам по цеху. Вот рука министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Он сегодня без официального костюма, а в симпатичном и милом джемпере с изображением большого рогатого оленя.
Но внимание фотографов моментально приковал один из виновников сегодняшнего мероприятия — генеральный директор
Официальные лица.
Вдруг наступила тишина и толпа политиков, бизнесменов и общественных деятелей разделилась на две группы от входной двери. Молчание, шушуканье… и в зале под аплодисменты появились
Первые лица задержались на несколько минут, чтобы открыть дорожную развязку в районе Верхнего Дуброво. Но теперь они в зале и крепко приветствуют гостей. Началась торжественная церемония мероприятия с приветственными речами, награждениями, вручениями благодарственных писем и общими аплодисментами.
Учебный центр на Дальнем Востоке.
По словам Игоря Левитина, он вместе с Александром Галушкой сегодня планируют посетить и ознакомиться, как устроен учебный теннисный центр УГМК. Дело в том, что в ближайшие несколько лет состоятся три Олимпиады, и все они пройдут в городах дальневосточного зарубежья — Пхёнчхане (2018 — зимняя), Токио (2020 — летние игры) и Пекине (2022 — зимние игры).
«Наша главная задача — подготовить российских спортсменов к часовым поясам и местному климату. Для сборной России по настольному теннису планируется построить специальную базу на Дальнем Востоке. К этому процессу подключилась Уральская
После официальных мероприятий Игорь Левитин в паре с Андреем Козицыным устроили теннисный поединок против Евгения Куйвашева и Александра Галушки, в котором, судя по всему, победила дружба. Потому что хоть ракетки оппоненты и держали крепко, но шарик часто пролетал мимо них. После этого сразу был дан старт