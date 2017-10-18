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18:26 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Турнир для випов. Игорь Левитин взял ракетку против Евгения Куйвашева

Новый зал настольного тенниса открыли к 10-летию клуба УГМК в Екатеринбурге.

Источник: Аргументы и факты

Глава уральского региона Евгений Куйвашев и вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин провели символический поединок по настольному теннису в честь 10-летия клуба УГМК и открытия нового спортивного зала. Сразу после первенства первых лиц наступила очередь для свердловских випов, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 18 октября.

Встреча вип-гостей.

«Сумку надо же с собой взять!» — вспомнил вдруг глава «Сима Ленда» Андрей Симановский, вылезая из своего «майбаха» с многозначными номерами из трех букв ААА. Тут же открылся багажник машины, откуда бизнесмен взял небольшую спортивную черную сумку и направился к входу с огромной вывеской «Центр настольного тенниса».

В этот момент к зданию на Луначарского, 203 один за другим подъезжали «гелентвагены», «прада», «мереседесы» прочих вип-гостей сегодняшнего мероприятия. В помещении в честь 10-летия клуба КНТ УГМК открывали новый зал настольного тенниса, где сразу после торжественных мероприятий должен был стартовать ВИП-турнир, в котором принимали участие более 30 свердловских политиков, бизнесменов и известных общественных деятелей.

Новый зал КНТ УГМК.

Лестница на второй этаж. На стенах висят фотографии с изображениями воспитанников теннисного клуба УГМК, их покровителя Андрея Козицына и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На входе в зал гостей встречают работники клуба, приветливо предлагают надеть бахилы и провожают рукой в просторный зал, выкрашенный в фирменный оранжевый цвет металлургического холдинга.

Сюда поднялся и Андрей Симановский, который тут же начал активно обниматься и пожимать руки коллегам по цеху. Вот рука министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта. Он сегодня без официального костюма, а в симпатичном и милом джемпере с изображением большого рогатого оленя.

Но внимание фотографов моментально приковал один из виновников сегодняшнего мероприятия — генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын. В сопровождении мускулистого помощника он радушно поприветствовал главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба, и до приезда основных гостей мероприятия они бодро беседовали, переходя с веселых интонаций на деловые и серьезные.

Официальные лица.

Вдруг наступила тишина и толпа политиков, бизнесменов и общественных деятелей разделилась на две группы от входной двери. Молчание, шушуканье… и в зале под аплодисменты появились вице-президент Олимпийского комитета и председатель Федерации настольного тенниса России Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Первые лица задержались на несколько минут, чтобы открыть дорожную развязку в районе Верхнего Дуброво. Но теперь они в зале и крепко приветствуют гостей. Началась торжественная церемония мероприятия с приветственными речами, награждениями, вручениями благодарственных писем и общими аплодисментами.

Учебный центр на Дальнем Востоке.

По словам Игоря Левитина, он вместе с Александром Галушкой сегодня планируют посетить и ознакомиться, как устроен учебный теннисный центр УГМК. Дело в том, что в ближайшие несколько лет состоятся три Олимпиады, и все они пройдут в городах дальневосточного зарубежья — Пхёнчхане (2018 — зимняя), Токио (2020 — летние игры) и Пекине (2022 — зимние игры).

«Наша главная задача — подготовить российских спортсменов к часовым поясам и местному климату. Для сборной России по настольному теннису планируется построить специальную базу на Дальнем Востоке. К этому процессу подключилась Уральская горно-металлургическая компания и клуб КНТ УГМК, воспитанники которого являются основой сборной России, а министр РФ по развитию Дальнего Востока обещал подключиться к этой истории», — заявил глава Федерации настольного тенниса России.

После официальных мероприятий Игорь Левитин в паре с Андреем Козицыным устроили теннисный поединок против Евгения Куйвашева и Александра Галушки, в котором, судя по всему, победила дружба. Потому что хоть ракетки оппоненты и держали крепко, но шарик часто пролетал мимо них. После этого сразу был дан старт ВИП-турниру, который, к сожалению, прошел за закрытыми дверями. А на улице у здания продолжали стоять «гелентвагены», «прада», «мерседесы» и «майбах» Андрея Симановского.

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