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18:31 (мск), источник: Sputnik

Власти Украины освободили узбекского журналиста из-под ареста

Охунжонова задержали в столице Украины 20 сентября, когда он прибыл из Турции в Киев вместе со своей семьей в «поисках политического убежища».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекский журналист Нарзулло Охунжонов, который был задержан в Киеве, освобожден из-под ареста, передает РИА Новости.

Как сообщил адвокат журналиста Алексей Федоров, его клиент был выпущен сегодня после обеда и уже находится дома. Он отметил, что у подзащитного ухудшилось здоровье.

Охунжонова задержали в столице Украины 20 сентября, когда он прибыл из Турции в Киев вместе со своей семьей в «поисках политического убежища».

Его фамилию обнаружили в списках разыскиваемых лиц Интерпола, куда ранее ее внесли власти Узбекистана по обвинению в мошенничестве. Неправительственная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» призвала руководство Украины освободить Охунжонова, разрешить ему остаться в стране и отклонить запрос о его экстрадиции.

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