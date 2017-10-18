Власти Украины освободили узбекского журналиста из-под ареста

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Узбекский журналист Нарзулло Охунжонов, который был задержан в Киеве, освобожден из-под ареста, передает РИА Новости.

Как сообщил адвокат журналиста Алексей Федоров, его клиент был выпущен сегодня после обеда и уже находится дома. Он отметил, что у подзащитного ухудшилось здоровье.

Охунжонова задержали в столице Украины 20 сентября, когда он прибыл из Турции в Киев вместе со своей семьей в «поисках политического убежища».