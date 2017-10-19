Количество продуктовых магазинов в центре увеличилось
Только на Тверской улице работают 20 торговых точек.
Только на Тверской улице работают 20 торговых точек.
Продуктовых магазинов на Тверской улице после ее реконструкции по программе благоустройства «Моя улица» стало вдвое больше — до 20, сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Раньше Тверская считалась улицей банков, офисов, может, аптек. Теперь на ней открываются рестораны, продовольственные и другие магазины», — сказал он.
Всего, по его словам, число продовольственных сетевых магазинов в Москве по сравнению с прошлым годом выросло на восемь процентов, а в центральной части города — на 18 процентов.
Аренда нежилых помещений, расположенных на прошедших комплексное благоустройство столичных улицах, подорожала на 10−15 процентов. «Эти помещения стали более конкурентными, пешеходный трафик после благоустройства возрастает на 15−100 процентов. Рост ставок аренды это не негатив, а показатель роста спроса, роста товарооборота», — отметил Алексей Немерюк.
Руководитель Департамента также сообщил, что в Москве увеличилось количество ресторанов. «В 2017 году ресторанов стало на 400 больше, на 1 сентября их численность составляла 9546. После небольшой стагнации в 2014 году в 2015, 2016, 2017 годах мы видим рост», — уточнил Алексей Немерюк.
По его словам, благоустройство улиц в столице также положительно влияет на увеличение числа сезонных кафе. Сейчас в Москве работает более 2,5 тысячи летних веранд. «И если сравнивать с прошлым годом, то их количество выросло на 378», — добавил он.
Оценивая результаты работы сферы нестационарной торговли, Алексей Немерюк сообщил, что число подобных торговых объектов на территории Москвы последние несколько лет не меняется и остается на уровне около девяти тысяч. В основном они размещаются в парках, скверах и подуличном пространстве.
«Сейчас город устанавливает нестационарные объекты, подключает их к электросетям. А право торговли в них разыгрывается на открытых электронных аукционах», — отметил руководитель Департамента.