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10:31 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Количество продуктовых магазинов в центре увеличилось

Только на Тверской улице работают 20 торговых точек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Продуктовых магазинов на Тверской улице после ее реконструкции по программе благоустройства «Моя улица» стало вдвое больше — до 20, сообщил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Раньше Тверская считалась улицей банков, офисов, может, аптек. Теперь на ней открываются рестораны, продовольственные и другие магазины», — сказал он.

Всего, по его словам, число продовольственных сетевых магазинов в Москве по сравнению с прошлым годом выросло на восемь процентов, а в центральной части города — на 18 процентов.

Аренда нежилых помещений, расположенных на прошедших комплексное благоустройство столичных улицах, подорожала на 10−15 процентов. «Эти помещения стали более конкурентными, пешеходный трафик после благоустройства возрастает на 15−100 процентов. Рост ставок аренды это не негатив, а показатель роста спроса, роста товарооборота», — отметил Алексей Немерюк.

Руководитель Департамента также сообщил, что в Москве увеличилось количество ресторанов. «В 2017 году ресторанов стало на 400 больше, на 1 сентября их численность составляла 9546. После небольшой стагнации в 2014 году в 2015, 2016, 2017 годах мы видим рост», — уточнил Алексей Немерюк.

По его словам, благоустройство улиц в столице также положительно влияет на увеличение числа сезонных кафе. Сейчас в Москве работает более 2,5 тысячи летних веранд. «И если сравнивать с прошлым годом, то их количество выросло на 378», — добавил он.

Оценивая результаты работы сферы нестационарной торговли, Алексей Немерюк сообщил, что число подобных торговых объектов на территории Москвы последние несколько лет не меняется и остается на уровне около девяти тысяч. В основном они размещаются в парках, скверах и подуличном пространстве.

«Сейчас город устанавливает нестационарные объекты, подключает их к электросетям. А право торговли в них разыгрывается на открытых электронных аукционах», — отметил руководитель Департамента.

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