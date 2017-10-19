Ученые поняли, как ультрафиолет вызывает рак кожи

Оказалось, что болезни развивается из стволовых клеток меланоцитов, если они накопили достаточное количество мутаций и подверглись облучению ультрафиолетом. Статья с результатами опубликована в журнале Cell Stem Cell.

Меланома — рак пигментных клеток кожи под названием меланоциты — поражает свыше 50 000 людей в год только в США. Часть случаев заболевания обусловлена уже имеющимися на теле родинками, но большинство возникает из неизвестного источника. Именно эту задачу в новой работе решили ученые.

Сотрудники Корнеллского университета выяснили, что меланома может развиться из стволовых клеток меланоцитов, если они накопят критическое количество мутаций. В нормальном состоянии ультрафиолетовое излучение Солнца активирует меланоциты, что приводит к высвобождению меланина — пигмента, защищающего кожу от высокоэнергетической части солнечного излучения. Однако если клетки накопила достаточно мутаций, то вместо этого из нее может начать развиваться опухоль. «Если у вас было достаточное для меланомы количество мутаций, то все будет хорошо, пока вы не пойдете на улицу и не загорите, — пояснил Эндрю Уайт, руководитель работы. — Стимул, который в норме приводит к загару, может на самом деле запускать рост меланомы».