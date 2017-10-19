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10:05 (мск), источник: Индикатор

Ученые поняли, как ультрафиолет вызывает рак кожи

Американские исследователи выяснили, где находятся клетки, инициирующие развитие рака кожи.

Оказалось, что болезни развивается из стволовых клеток меланоцитов, если они накопили достаточное количество мутаций и подверглись облучению ультрафиолетом. Статья с результатами опубликована в журнале Cell Stem Cell.

Меланома — рак пигментных клеток кожи под названием меланоциты — поражает свыше 50 000 людей в год только в США. Часть случаев заболевания обусловлена уже имеющимися на теле родинками, но большинство возникает из неизвестного источника. Именно эту задачу в новой работе решили ученые.

Сотрудники Корнеллского университета выяснили, что меланома может развиться из стволовых клеток меланоцитов, если они накопят критическое количество мутаций. В нормальном состоянии ультрафиолетовое излучение Солнца активирует меланоциты, что приводит к высвобождению меланина — пигмента, защищающего кожу от высокоэнергетической части солнечного излучения. Однако если клетки накопила достаточно мутаций, то вместо этого из нее может начать развиваться опухоль. «Если у вас было достаточное для меланомы количество мутаций, то все будет хорошо, пока вы не пойдете на улицу и не загорите, — пояснил Эндрю Уайт, руководитель работы. — Стимул, который в норме приводит к загару, может на самом деле запускать рост меланомы».

Исследователи также обнаружили возможный способ противодействия возникновению этого типа рака. Он оказался связан с геном Hgma2, который участвует в перемещении стволовых клеток меланоцитов от основания волосяной луковицы до поверхности кожи (эпидермиса), где высвобождается меланин. Авторы провели эксперименты на ГМ-мышах с необходимыми мутациями. Одна группа мышей обладала как достаточным для возникновения рака количеством мутаций, так и геном Hgma2, а вторая — только мутациями. При облучении малой дозой ультрафиолета у животных из первой группы появился рак, в то время как мыши с удаленным геном не пострадали. Ученые отмечают, что нужны дополнительные исследования функции гена Hgma2.

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