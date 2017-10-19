Осень в Москве стремится к нулю

Во второй половине недели начнется понижение температуры. И в конце — в частности, в выходные — нас ожидает арктическое вторжение с резким похолоданием, понижением среднесуточной температуры до нуля, ночными заморозками и осадками в виде мокрого снега и формированием временного снежного покрова.

В связи с предстоящим похолоданием столичным автомобилистам нужно начинать готовить машины к зимнему сезону, сообщил представитель Центра организации дорожного движения Сергей Стоянов: «Мы рекомендуем водителям до конца недели начать подготовку к зиме, сменить летнюю резину на зимнюю. На следующей неделе в ночное время температуры достигнут отрицательных значений, поэтому мы советуем водителям заранее подготовиться к началу зимнего сезона».

Во-первых, это позволит быть готовым к неблагоприятным погодным условиям, во-вторых, избежать очередей на шиномонтаж. Перед началом холодов нужно обязательно проверить работу аккумулятора автомобиля. Также ЦОДД призывает водителей быть более внимательными на дороге в связи с наступлением холодов.

В среду глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какая зима ждет москвичей. По его словам, никаких температурных аномалий в этом году не будет. «Прогноз на зиму — на большей части территории страны ожидается температурный фон около или чуть выше нормы. Хочу предупредить, сейчас идет информация со ссылкой на английских метеорологов, даже фамилии называются, что нынешняя зима будет экстремально холодная, самая холодная за последний столетний период».