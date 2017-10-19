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14:32 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Осень в Москве стремится к нулю

Первые заморозки придут в Москву уже на этой неделе. По прогнозам синоптиков, с четверга погода начнет постепенно ухудшаться, а к выходным столбики термометров упадут ниже нуля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 87% 767 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Минусовая температура пока, правда, будет фиксироваться только в ночное время, сообщил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Во второй половине недели начнется понижение температуры. И в конце — в частности, в выходные — нас ожидает арктическое вторжение с резким похолоданием, понижением среднесуточной температуры до нуля, ночными заморозками и осадками в виде мокрого снега и формированием временного снежного покрова.
Леонид Старков
Ведущий метеоролог Gismeteo

В связи с предстоящим похолоданием столичным автомобилистам нужно начинать готовить машины к зимнему сезону, сообщил представитель Центра организации дорожного движения Сергей Стоянов: «Мы рекомендуем водителям до конца недели начать подготовку к зиме, сменить летнюю резину на зимнюю. На следующей неделе в ночное время температуры достигнут отрицательных значений, поэтому мы советуем водителям заранее подготовиться к началу зимнего сезона».

Во-первых, это позволит быть готовым к неблагоприятным погодным условиям, во-вторых, избежать очередей на шиномонтаж. Перед началом холодов нужно обязательно проверить работу аккумулятора автомобиля. Также ЦОДД призывает водителей быть более внимательными на дороге в связи с наступлением холодов.
Сергей Стоянов
Представитель Центра организации дорожного движения

В среду глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, какая зима ждет москвичей. По его словам, никаких температурных аномалий в этом году не будет. «Прогноз на зиму — на большей части территории страны ожидается температурный фон около или чуть выше нормы. Хочу предупредить, сейчас идет информация со ссылкой на английских метеорологов, даже фамилии называются, что нынешняя зима будет экстремально холодная, самая холодная за последний столетний период».

Знаете, теоретически невозможно прогнозировать на долгие сроки категорию экстремальности, это за пределами теории, за пределами возможного. Может быть зима экстремально холодной, экстремально теплой, нормальной, но прогнозировать невозможно это.
Роман Вильфанд
Глава Гидрометцентра

В минувшие выходные в Подмосковье выпал первый снег.

Анастасия Ройзман.

Тепло покидает Московский регион
Во время загрузки произошла ошибка.
14:12 (мск)© Ньюстюб
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