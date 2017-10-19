Отец четырех сыновей объявил войну группам смерти

Источник: "Российская газета"

Дмитрий Рассохин из Екатеринбурга изначально задался этими вопросами потому, что у него самого четверо сыновей. Младшему — пять, старшему — 21 год. И еще двое подростков — 11 и 12 лет — возраст самой что ни на есть группы риска. Тема групп смерти заставила заняться собственным расследованием еще и потому, что он — выходец из силовых структур, сегодня руководитель фонда Ассоциация «Спецназ», президент Международной ассоциации профайлеров. Сегодня Дмитрий уже вытянул из групп смерти десять подростков, у одного из них состояние было настолько критическим, что родителям пришлось переехать в другой город, сменить работу, телефон и уничтожить все контакты в социальных сетях.

— Все начиналось с довольно безобидных социальных игр, — рассказывает Дмитрий Рассохин, — подросткам давали задания сначала виртуальные, потом в реальной жизни. Практически все они направлены на самоутверждение. «Ты крутой, если четко выполняешь установки». Почувствовать уверенность, собственную значимость очень важно для подростков. «Я на “25-м”, я на “43-м” уровне» — все эти этапы захватывают детей. Постепенно задания становились все опаснее, все изощреннее разрушительное воздействие на психику детей. Наконец игры превратились в прямом смысле в смертельные — когда уже подсевшего на квест ребенка методами тонкого шантажа, угроз доводят до критического психического состояния, а потом прямо подталкивают к тому, чтобы он свел счеты с жизнью.

80% разговоров с подростками ведут боты с фейковых страниц.

Вот лишь один из самых распространенных примеров. С девочкой-подростком знакомится парень с другого конца страны. Разница во времени три-четыре часа. «Я пришел домой в десять вечера, тебя нет в сети. Ты где?» Чтобы ответить ему, она встает в два-три часа ночи. Так длится неделями, фазы сна нарушаются, девочка постоянно находится в состоянии напряжения, переходящего в стресс и депрессию. Делается это умышленно, так подростка легче довести до критического состояния. Парень с девочкой долго беседуют на самые разные темы — от взаимоотношений с родителями до конфликтов с друзьями. В определенный момент он ловит ее на том, что сложных тем ей не понять, что до них она еще не доросла. Как не доросла? Ну докажи! Она высылает ему снимки в нижнем белье, дальше — больше. Это тот этап, когда можно начинать шантажировать. «Мы разошлем фото всем — тебе конец. В класс, в школу не зайдешь». Все, девочкой в таком состоянии легко можно управлять.

Причем сегодня, по словам Дмитрия Рассохина, технологии воздействия настолько технически отлажены, что самим организаторам уже ни к чему вступать в прямую переписку с жертвой. 80 процентов всех переговоров ведут не живые люди, а боты, используя фейковые страницы.

— Когда я наглядно доказываю это подросткам, — говорит Дмитрий Рассохин, — они поначалу не верят. Как так, мы же разговаривали на самые разные темы: о кино, о ссорах с родителями, о взаимоотношениях с друзьями, даже на философские темы. Как может робот отвечать на все эти вопросы? На самом деле, бота довольно легко вычислить. Согласование ставит не то, на яркие образные выражения очень странно реагирует. Ведь значений некоторых слов порой до десятка. Некоторые сленговые выражения ставят робота в тупик. Включив критическое мышление, подросток понимает, что все эти диалоги о смысле жизни любви и друзьях — банальная разводка.

Хотя порой доводят до критически опасной черты, очень тонко, изощренно. Есть прямое воздействие на выбранную жертву, а есть скрытое, косвенное, рассказывает Дмитрий Рассохин.

Организаторы групп смерти постоянно совершенствуют технологии воздействия на психику подростков. Сегодня они влияют на лидеров в подростковой среде, чтобы они вели диалог с выбранной жертвой, по сути сами подростки доводят друг друга до опасной черты. А кураторы наблюдают за этим со стороны.

Постоянно появляется новая, модная символика и атрибутика для групп. Сегодня, например, пресловутый «синий кит» уже не в моде, это не круто. Зато есть десятки, сотни других надписей и символов. Причем в них скрыта все та же смертельная романтика. Человек, погружающийся в воду без акваланга, размытые силуэты людей, изображения опасных мест и так далее.

По данным выборочных исследований, только за один день 232 000 подростков в стране хоть раз использовали хэштег принадлежности к группам смерти, 179 000 человек — несколько раз. При этом из кураторов групп смерти пока привлечены к ответственности всего несколько человек, первым был Филипп Будейкин, сетевой псевдоним Лис. Три месяца назад Тобольский суд Тюменской области приговорил его к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Из 15 эпизодов дела удалось доказать только два, по статье склонение к самоубийству. Во многом удалось раскрыть это дело благодаря девочке, которая отказалась выполнять одно из заданий — убить кошку, и рассказала об этом маме.

— При всей очевидности разрушительного воздействия кураторов на подростков доказать юридически их действия очень сложно, — говорит Дмитрий Рассохин. — При этом знаю, что силовики активно работают, поскольку сам постоянно им помогаю. Один из эпизодов дела Лиса как раз и был раскрыт благодаря оперативной работе правоохранителей. Проблема в том, что все это сетевые преступления, — вот в чем сложность. Кураторы требуют подростков удалять всю переписку. На прямые встречи с жертвой кураторы никогда не выходят.

По словам Дмитрия Рассохина, часть следов прямо уходит за границу. Так, переписку с мальчиком, родители которого вынуждены были сменить адрес, кураторы вели из-за рубежа. К слову, семью вычислили и в другом городе, по карточкам, когда расплачивались в магазине.

4000 групп смерти насчитывается сегодня в стране. Это данные аппарата Уполномоченного по правам ребенка. За последние месяцы они стали менять место дислокации. Масса групп переходят в WhatsApp и Telegram, следуя за предпочтениями подростков.

— Совершенно очевидно, что это уровень влияния даже не таких, как Лис, — у них ни ума, ни средств на это не хватит, — считает Дмитрий Рассохин. — Тут действует кто-то куда более влиятельный и сильный. Федеральный департамент независимой судебной экспертизы в Санкт-Петербурге провел психо-лингвистическую экспертизу, и было доказано, что в методах влияния групп смерти присутствуют механизмы нейролингвистического программирования, умышленного агрессивного воздействия на психику подростков. Сами психологические методы настолько гибкие и тонкие, что далеко не каждый психолог способен создавать такие схемы, тем более в масштабах всей страны. Это явная работа каких-то серьезных служб. Каких, остается гадать. По крайней мере, отдельные государства и сообщества, включая запрещенный в России ИГИЛ, не скрывают, что у них есть свои кибервойска.

Справка «РГ».

Группы смерти — группы в социальных сетях в Интернете, мессенджерах WhatsApp и Telegram, организаторы которых преследуют цель — склонение и доведение подростков до самоубийства. В качестве жертвы выбирают чаще всего подростков, имеющих проблемы во взаимоотношениях с родителями, сверстниками. С 7 июня 2017 года в России действует закон об уголовной ответственности за создание групп смерти.

Конкретно

Как узнать, что ребенок состоит в группе смерти

1. Он стал резко меняться. Причем необязательно в отрицательную сторону. Если не следил за собой, стал следить, и наоборот.

2. Постоянно отчитывается перед кем-то в соцсетях, прежде чем куда-то пойти. В этом случае родителям нужно нарушить правила невмешательства в личную жизнь. Загляните на его страницу. Психологи отмечают, что особенно опасен возраст с 12 до 16 лет.

3. Причиняет себе боль. Вырезает на руках и других частях тела лезвием различные знаки, например f57, «Найди, где я», «Дай номер». Вырезает рисунки до крови, например, синего кита и т. д.

4. У него можно обнаружить фото опасных мест, людей с закрытыми лицами, быстрого движения, погружения в воду и т. д.

5. От него можно услышать слова о смерти, философские рассуждения о бренности жизни.

6. Теряет старых друзей.

7. Становится скрытным, агрессивным.

8. Слушает депрессивную музыку и смотрит депрессивные видео.

9. Не высыпается.