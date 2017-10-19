В Ростове нашли детали самолета времен Второй мировой войны

Обломки фюзеляжа и части двигателя обнаружили в районе Ростовского моря во время расширения одной из природных балок.

Сейчас на месте работают поисковики. Им уже удалось обнаружить детали, на которых есть номер двигателя. Теперь они попробуют установить принадлежность самолета и имена членов экипажа.