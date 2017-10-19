Ученые назвали день, когда люди чаще всего умирают

Эксперты ресурса LiveScience установили, в какой день недели чаще всего умирают люди. И любимым днем смерти с косой оказался далеко не понедельник. Точнее, день далекий от понедельника.

Чтобы прийти к своим сенсационным результатам, специалисты изучили данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в которые внесены 39 с лишним миллионов смертей, случившихся в США с 1999 по 2014 годы. Неизвестно сколько экспертов погибли во время изучения такого объема архивов, но заключение сделано. И не просто вывод, а даже закономерность.

Например, выяснилось, что сердечные приступы чаще случаются по понедельникам и вторникам. И очень редко по четвергам. Передозировка наркотиками — по субботам. И почти никогда — по вторникам (сразу видно, в какие дни американская молодежь вечеринки устраивает). В субботу также чаще всего происходят ДТП со смертельным исходам, а в воскресенье — огнестрельные ранения, которые приводят к смерти.

Среди наиболее распространенных причин смерти исследователи также назвали самоубийство, рак, инсульт, болезнь Альцгеймера, диабет, грипп, пневмонию, недуги почек и органов дыхания. И очень редко современные люди умирают от ядов и диких зверей.