Стало известно, как тайфун «Лан» повлияет на Приморье
В настоящий момент внимание синоптиков приковано к тайфуну «Лан», сообщает «Deita. ru».
В настоящий момент внимание синоптиков приковано к тайфуну «Лан», сообщает «Deita. ru».
Предположительно, в начале следующей недели тайфун подойдёт к южным островам Японского архипелага и обрушит на них всю свою мощь. Затем он сменит направление и продолжит движение вдоль западного побережья островов.
Что касается Приморья, то тут синоптики спокойны — непосредственного влияния на погоду в крае тайфун не окажет, просто повлияет на ветровой режим — усилится
Как пишет портал Примпогода, в четверг, 19 октября, в Приморском крае переменная облачность, днем небольшие осадки, местами умеренные. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +1…+15°C.
Во Владивостоке днем облачно, утром и днем небольшой дождь, вечером умеренный дождь. Ветер
В Уссурийске днем облачно, вечером небольшой дождь. Ветер южный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха днем +11…+13°С.
В Находке облачно, днем небольшой дождь, вечером умеренный дождь. Ветер южный,
Таисия Масина.