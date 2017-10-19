Стало известно, как тайфун «Лан» повлияет на Приморье

Предположительно, в начале следующей недели тайфун подойдёт к южным островам Японского архипелага и обрушит на них всю свою мощь. Затем он сменит направление и продолжит движение вдоль западного побережья островов.

Что касается Приморья, то тут синоптики спокойны — непосредственного влияния на погоду в крае тайфун не окажет, просто повлияет на ветровой режим — усилится северо-восточный ветер.

Как пишет портал Примпогода, в четверг, 19 октября, в Приморском крае переменная облачность, днем небольшие осадки, местами умеренные. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем +1…+15°C.

Во Владивостоке днем облачно, утром и днем небольшой дождь, вечером умеренный дождь. Ветер юго-восточный утром и днем сильный. Температура воздуха днем +10…+12°С.

В Уссурийске днем облачно, вечером небольшой дождь. Ветер южный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха днем +11…+13°С.

В Находке облачно, днем небольшой дождь, вечером умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура днем +10…+12°С.