Хабаровский край пока не уступает холодам

В Хабаровском крае погода сегодня, 19 октября, существенно не изменится, а температура воздуха сохранит показатели предыдущих суток. На юге сохранится влияние приморского циклона, поэтому там возможны осадки в виде мокрого снега.

В Хабаровске днём станет чуть теплее 6−8 °C. Если осадки и случатся, то они будут кратковременными. Ветер сменит своё направление на юго-восточное и разгонится максимум до 4−9 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре температура воздуха днём вырастет до 7−12 °C. Без осадков. Ветер будет дуть с юга, достигая скорости в 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре показатели температуры сохранят свои предыдущие значения — 2−4 °C. Осадков не ожидается, но солнце предпочтёт прятаться за облаками. Ветер за сутки поменяется своё направление с западного на восточное, 4−9 м/с, не больше.

Ветер переменится и в Советской Гавани. Северо-восточный развернётся на 180° и будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Это приведёт к повышению дневных температур до 8 °C. Без осадков.

Стабильность покажется погода в Охотске. Температура в светлое время суток — 0−2 °C. Осадков не ожидается. Ветер станет чуть тише — 5−15 м/с и сменит направление с северного на северо-восточный.

В Вяземском возможен мокрый снег. При этом дневная температура вырастет до 9−11 °C, а скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

Такие же прогнозы относительно осадков и в Чегдомыне. Дневная температура чуть подрастёт — до 3−5 °C. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении — 5−10 м/с.

Аян тоже не останется без осадкой. Мокрый снег будет сопровождаться температурой воздуха на уровне 0−2 °C. Ветер весь день будет меня своё направление, не усиливаясь выше 10 м/с.

В Чумикане дневная температура сохранится в предыдущих диапазонах — до 1−3 °C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра будет находиться на уровне 6−11 м/с.

В Бикине возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Столбики термометров покажут 9−11 °C со знаком «плюс». Скорость юго-западного ветра останется на уровне 5−10 м/с.

В районе имени Полины Осипенко также без перемен. Дневная температура — 3−5 °C. Без осадков. Ветер диаметрально переменится, но не превысит скорости в 5−10 м/с.