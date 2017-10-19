Хабаровский край пока не уступает холодам
Мокрый снег возможен на юге региона.
Мокрый снег возможен на юге региона.
В Хабаровском крае погода сегодня, 19 октября, существенно не изменится, а температура воздуха сохранит показатели предыдущих суток. На юге сохранится влияние приморского циклона, поэтому там возможны осадки в виде мокрого снега.
В Хабаровске днём станет чуть теплее 6−8 °C. Если осадки и случатся, то они будут кратковременными. Ветер сменит своё направление на
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Ветер переменится и в Советской Гавани.
Стабильность покажется погода в Охотске. Температура в светлое время суток — 0−2 °C. Осадков не ожидается. Ветер станет чуть тише — 5−15 м/с и сменит направление с северного на
В Вяземском возможен мокрый снег. При этом дневная температура вырастет до 9−11 °C, а скорость
Такие же прогнозы относительно осадков и в Чегдомыне. Дневная температура чуть подрастёт — до 3−5 °C. Ветер будет дуть в
Аян тоже не останется без осадкой. Мокрый снег будет сопровождаться температурой воздуха на уровне 0−2 °C. Ветер весь день будет меня своё направление, не усиливаясь выше 10 м/с.
В Чумикане дневная температура сохранится в предыдущих диапазонах — до 1−3 °C. Без осадков. Скорость
В Бикине возможны небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Столбики термометров покажут 9−11 °C со знаком «плюс». Скорость
В районе имени Полины Осипенко также без перемен. Дневная температура — 3−5 °C. Без осадков. Ветер диаметрально переменится, но не превысит скорости в 5−10 м/с.
В Троицком дневная температура понизится до 4−6 °C. Без осадков. Скорость