СМИ: первая леди Зимбабве подала иск против ювелира, не отдавшего ей кольцо

Сообщается, что в апреле 2015 года супруга президента заказала у ливанского ювелира Джамаля Джозефа Ахмеда (Jamal Joseph Ahmed) кольцо с бриллиантом весом 100 карат за 1,35 миллиона долларов, полностью предоплатив заказ. Изделие должно было стать подарком первой леди на годовщину свадьбы. Однако, как заявляет Мугабе, ювелир не смог изготовить и отдать кольцо заказчице.