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01:54 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: первая леди Зимбабве подала иск против ювелира, не отдавшего ей кольцо

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Супруга президента Зимбабве Грейс Мугабе подала иск на сумму 1,23 миллиона долларов против ювелира, не отдавшего ей кольцо с бриллиантом, пишет зимбабвийская правительственная газета Herald.

Источник: AP 2017

Сообщается, что в апреле 2015 года супруга президента заказала у ливанского ювелира Джамаля Джозефа Ахмеда (Jamal Joseph Ahmed) кольцо с бриллиантом весом 100 карат за 1,35 миллиона долларов, полностью предоплатив заказ. Изделие должно было стать подарком первой леди на годовщину свадьбы. Однако, как заявляет Мугабе, ювелир не смог изготовить и отдать кольцо заказчице.

«Ответчик предложил кольцо стоимостью 30 долларов США, по понятным причинам истец отказалась стать владельцем данного кольца», — говорится в иске. Отмечается, что позднее Ахмед согласился вернуть полученные деньги, однако выплатил лишь 120 тысяч долларов.

Отмечается, что адвокаты Мугабе намерены добиться передачи долей Ахмеда в трех местных предприятиях, а также передачи его недвижимости на территории Зимбабве в собственность первой леди.

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