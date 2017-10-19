Хореограф из Тюмени объяснила, почему назвала Владивосток «ж»
Теперь приморцам приписывают комплекс неполноценности.
Теперь приморцам приписывают комплекс неполноценности.
Культурный деятель из Тюмени, хореограф Алёна Зыкова принесла публичные извинения жителям Владивостока за то, что назвала город самой «ж» России. Девушка объяснила, что ничего плохого не хотела сказать, а имела в виду лишь масштабы Российской Федерации. Однако пользователи социальных сетей всё равно сомневаются в её искренности, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Жительница города Тюмень Алёна Зыкова на своей странице в «Инстаграме» выложила ещё один видеоролик. Девушка извинилась перед оскорблёнными приморцами.
«Уважаемые жители Владивостока, пожалуйста, успокойтесь. Я ничего плохого не имела в виду. Я имела в виду то, какая у нас огромная страна, и как долго нам ехать от одного города до другого. Очень тяжёлая дорога. На самом деле, у вас прекрасный город, прекрасные мосты и хорошая кухня. Ничего плохого я не имела в виду. Успокойтесь. Я приношу свои извинения. Мира вам, добра и всего хорошего», — сказала девушка.
Однако даже это не остановило активных пользователей соцсетей из Владивостока. Теперь они сомневаются в том, что Зыкова искренне извинилась. Однако на защиту девушки встали её земляки, разрешившие жителям Владивостока приехать в Тюмень и критиковать его, сколько захочется.
«Ей никто не давал право оскорблять город. Извинения не искренне звучит», «Ну “ж” Владивосток и “ж”… такая же, как и Тюмень, только Тюмень меньше. Я понимаю, если бы у вас там
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что деятель культуры из Тюмени назвала Владивосток самой «ж» России. Скандальное видео быстро разлетелось по социальным сетям. Фраза гостьи приморской столицы вызвала неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей, многие из которых обрушились на автора видео с гневными комментариями.