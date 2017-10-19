Приморцев напугал призрак в районе аэропорта (видео)
Жуткую видеозапись опубликовали в сети приморцы, сообщает Deita. ru.
Жуткую видеозапись опубликовали в сети приморцы, сообщает Deita. ru.
На кадрах, снятых в окрестностях международного аэропорта «Владивосток» на гострассе, видно, как некая зловещая сущность проявляется на фоне проезжающих автомобилей. Силуэт появляется только тогда, когда он может отразиться от светлого предмета.
Черная фигура с отростками, похожими на руки и ноги, привела в ужас авторов видео. Они проверяли запись несколько раз, и фигура неизменно присутствовала на своем месте.
«Очевидцы увидели на трассе странный силуэт. Остановились, но он
Также уточняется, что при замедленном режиме можно разглядеть, как силуэт колышется.
Василий Кучин.