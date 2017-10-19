Приморцев напугал призрак в районе аэропорта (видео)

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-TyCp-la6q4?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах, снятых в окрестностях международного аэропорта «Владивосток» на гострассе, видно, как некая зловещая сущность проявляется на фоне проезжающих автомобилей. Силуэт появляется только тогда, когда он может отразиться от светлого предмета.

Черная фигура с отростками, похожими на руки и ноги, привела в ужас авторов видео. Они проверяли запись несколько раз, и фигура неизменно присутствовала на своем месте.

«Очевидцы увидели на трассе странный силуэт. Остановились, но он куда-то пропал. Начали снимать на видео, и снова появилось это. Кто или что такое всплывает на пешеходном переходе — не ясно», — пишет автор видеозаписи.

Также уточняется, что при замедленном режиме можно разглядеть, как силуэт колышется.