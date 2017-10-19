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03:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцев напугал призрак в районе аэропорта (видео)

Жуткую видеозапись опубликовали в сети приморцы, сообщает Deita. ru.

Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах, снятых в окрестностях международного аэропорта «Владивосток» на гострассе, видно, как некая зловещая сущность проявляется на фоне проезжающих автомобилей. Силуэт появляется только тогда, когда он может отразиться от светлого предмета.

Черная фигура с отростками, похожими на руки и ноги, привела в ужас авторов видео. Они проверяли запись несколько раз, и фигура неизменно присутствовала на своем месте.

«Очевидцы увидели на трассе странный силуэт. Остановились, но он куда-то пропал. Начали снимать на видео, и снова появилось это. Кто или что такое всплывает на пешеходном переходе — не ясно», — пишет автор видеозаписи.

Также уточняется, что при замедленном режиме можно разглядеть, как силуэт колышется.

Василий Кучин.

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