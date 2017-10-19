Обязательными работами наказали алиментщика в Хабаровском крае

Мужчине полагалось перечислять на эти цели одну четвертую части всех видов получаемого дохода. Алиментщик переводил только незначительные суммы, объясняя это отсутствием работы и денег.

Пристав составил в отношении мужчины протокол об административном правонарушении. В одном из судебных участков Хабаровского района мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов. Кроме того, пристав ограничил должника в праве управления автомобилем.