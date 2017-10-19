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03:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Обязательными работами наказали алиментщика в Хабаровском крае

Житель Хабаровского края должен был выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Мужчине полагалось перечислять на эти цели одну четвертую части всех видов получаемого дохода. Алиментщик переводил только незначительные суммы, объясняя это отсутствием работы и денег.

Пристав составил в отношении мужчины протокол об административном правонарушении. В одном из судебных участков Хабаровского района мужчине назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов. Кроме того, пристав ограничил должника в праве управления автомобилем.

После этого мужчина полностью выплатил долг, всего он отдал свыше 110 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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