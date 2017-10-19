Во Владивостоке нашли монету, которой почти 200 лет. Видеорепортаж Максима Каленника

Источник: Вести Приморье

— Вот она была! Специально положена! Мы думали, что печать! Нашли чисто случайно!

— Это не случайно! Таких случайностей не бывает! Это Божья благодать!

Это, конечно же, не клад! Ценность этой железной коробочки в деньгах не измеришь. Внутри — закладная серебряная табличка от 10 ноября 1896 года. А сверху — монета, которая еще на 68 лет старше.

Виктор Шульгин, житель п. Поспелово, о. Русский: «Крест тут был, он в негодность пришел, и мы решили его восстановить. Нашли спонсоров. Сдвинули экскаватором небольшую плиту, под которой оказалась эта находка. Были в таком возбуждении, не знали, что делать, начали всем звонить: историкам, батюшке».

Сто двадцать лет табличка и монета пролежали в каменной нише фундамента. Когда-то на вершине Поспеловской сопки стоял храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Это был первый воинский храм Владивостока. В русском стиле, рубленный из бруса. Он был самым красивым на Русском.

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Нелли Мизь, историк, краевед, почетный житель г. Владивостока: «История этого храма началась в 1896 году, когда солдаты батальона уходили на отдых, их служба заканчивалась. И обратились с просьбой построить храм на Русском! И их поддержали и объявили сбор средств».

Его строили всей Российской Империей. Из Москвы прислали напрестольный крест, а с берегов Балтики пришел денежный взнос от почитаемого всем русским народом пастыря Иоанна Кронштадского. Уже летом следующего года купола храма блестели над проливом Босфор Восточный. В августе 1922-го храма не станет.

Отец Илья, иерей храма Успения Пресвятой Богородицы: «На праздник Покрова Богородицы люди ставят крест, плита открывается, и находят это! Это радость и свидетельство благословения Божьего, что ребята правильно все делают! Это все чистый энтузиазм!».

Олег Стратиевский, краевед, житель п. Поспелово, о. Русский: «Находки Русского, наверное, будут не последними, мы надеемся на это. Конечно, кто ищет, тот всегда найдет. Будет цель узнать свою родину — можно искать и находить. Рекомендую!».