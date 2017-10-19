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03:26 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке нашли монету, которой почти 200 лет. Видеорепортаж Максима Каленника

Во Владивостоке нашли монету, которой почти 200 лет. Артефакт обнаружили на месте бывшего храма на острове Русский. Впрочем, это не единственный привет из прошлого. В этом же месте нашли и плиту с интересным посланием. Каким?

Источник: Вести Приморье

— Вот она была! Специально положена! Мы думали, что печать! Нашли чисто случайно!

— Это не случайно! Таких случайностей не бывает! Это Божья благодать!

Это, конечно же, не клад! Ценность этой железной коробочки в деньгах не измеришь. Внутри — закладная серебряная табличка от 10 ноября 1896 года. А сверху — монета, которая еще на 68 лет старше.

Виктор Шульгин, житель п. Поспелово, о. Русский: «Крест тут был, он в негодность пришел, и мы решили его восстановить. Нашли спонсоров. Сдвинули экскаватором небольшую плиту, под которой оказалась эта находка. Были в таком возбуждении, не знали, что делать, начали всем звонить: историкам, батюшке».

Сто двадцать лет табличка и монета пролежали в каменной нише фундамента. Когда-то на вершине Поспеловской сопки стоял храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Это был первый воинский храм Владивостока. В русском стиле, рубленный из бруса. Он был самым красивым на Русском.

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Нелли Мизь, историк, краевед, почетный житель г. Владивостока: «История этого храма началась в 1896 году, когда солдаты батальона уходили на отдых, их служба заканчивалась. И обратились с просьбой построить храм на Русском! И их поддержали и объявили сбор средств».

Его строили всей Российской Империей. Из Москвы прислали напрестольный крест, а с берегов Балтики пришел денежный взнос от почитаемого всем русским народом пастыря Иоанна Кронштадского. Уже летом следующего года купола храма блестели над проливом Босфор Восточный. В августе 1922-го храма не станет.

Отец Илья, иерей храма Успения Пресвятой Богородицы: «На праздник Покрова Богородицы люди ставят крест, плита открывается, и находят это! Это радость и свидетельство благословения Божьего, что ребята правильно все делают! Это все чистый энтузиазм!».

Олег Стратиевский, краевед, житель п. Поспелово, о. Русский: «Находки Русского, наверное, будут не последними, мы надеемся на это. Конечно, кто ищет, тот всегда найдет. Будет цель узнать свою родину — можно искать и находить. Рекомендую!».

Жители Поспелово настроены серьезно. После установки креста и расчистки территории они мечтают вернуть историю острова. И, быть может, скоро над проливом на вершине Поспеловской сопки вновь засияют купола из бруса рубленного храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя.

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