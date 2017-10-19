Форум приемных родителей впервые прошел во Владивостоке

Участники смогли обменяться опытом, обсудить меры профилактики социального сиротства и улучшения качества жизни детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получить юридическую консультацию и практическую помощь.

В работе форума приняли участие приемные родители, представители Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», органов исполнительной власти, общественных объединений и благотворительных фондов, депутаты Законодательного Собрания, руководители центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, волонтеры.

С приветственным словом к участникам форума обратился временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Он подчеркнул, что поднятая на форуме тема актуальная и проблемная, и выразил надежду, что по итогам обсуждения будут выработаны рекомендации для органов исполнительной власти, образования, здравоохранения. В Приморском крае уже работают в этом направлении. В частности, достигнута договоренность со всероссийскими центрами детского отдыха «Артек» и «Орленок» о выделении квот для детей из Приморья. Их доставку к месту отдыха возьмет на себя край.

Федеральный партийный проект «России важен каждый ребенок» Всероссийской политической партии «Единая Россия» реализуется в нашей стране уже пятый год. Он позволил создать действенный механизм оказания помощи и поддержки сиротам и семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения.

Идеи проекта нашли отражение в рабочих названиях секций приморского форума: «Соучастие в судьбе», «Измени одну жизнь», «Добровольцы в помощь семье и детям».

Координатор проекта «России важен каждый ребенок», председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что данный проект позволил объединить разрозненные усилия ведомств, общественных объединений, граждан по поддержке материнства и детства, добиться устойчивого сокращения числа детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, а также проживающих в государственных учреждениях.

В то же время проблем в данной сфере пока гораздо больше, чем готовых решений. Например, отсутствие системы, позволяющей отслеживать дальнейшие судьбы выпускников детских домов, кризисная ситуация с обеспечением детей-сирот жильем практически во всех муниципальных образованиях края. Эти и многие другие вопросы нашли отражение в дискуссиях.

Как отметил секретарь Приморского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Валентин Шуматов, партия создала площадку для диалога законодательной, исполнительной власти, приемных семей, детей, преподавателей, спортсменов, волонтеров. «Мы попытались посмотреть проблему со всех сторон и, самое главное, мы увидели те пробелы, которые сегодня есть и над чем уже сегодня нужно работать», — подчеркнул он.

По итогам обсуждения решено провести мониторинг действующего регионального законодательства, направленного на реализацию права каждого ребенка жить и воспитываться в семье и всестороннюю поддержку семей с детьми. Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, сегодня нужно создать инструменты адаптации, социальных лифтов через занятия спортом, творчеством, дополнительное образование. «Мы должны понимать, что происходит с детьми после выхода из школы-интерната или детского дома, как минимум в течение пяти лет отслеживать их судьбы. Возможно для этого надо вернуться к рассмотрению проекта закона «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Приморском крае». — добавил Игорь Чемерис.

Департаменту образования и науки администрации Приморского края рекомендовано изучить для внедрения опыт субъектов Российской Федерации по созданию профессиональных приемных семей, и включить в программы повышения квалификации педагогов блоки по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей. Также предложено рассмотреть вопрос о выплате компенсаций за детские сады и обучение для замещающих семей, выбравших форму семейного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и распространить положительный опыт Первомайского отдела опеки и КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» по передаче в семьи детей, оставленных матерями при рождении.

«Мы сегодня увидели заинтересованный диалог, открытое обсуждение проблем, связанных с усыновлением, адаптацией ребенка в приемной семье, в том числе детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Особенно ценным в этом плане мне представляется практический опыт приемных родителей, представленный на форуме. Это те золотые зерна, которые можно получить, только пройдя этот нелегкий путь», — подчеркнул спикер краевого парламента.

Он также выразил надежду, что выработанные в Приморье общественные инициативы войдут в повестку дня Всероссийского форума приемных родителей, лягут в основу специализированных программ и законодательных актов, конкретных практических решений органов исполнительной власти края и муниципальных образований, сообщает ЗСПК.