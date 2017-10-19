Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Секс сокращает жизнь
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Политическое кредо Ксении СобчакТак говорила потенциальный кандидат в президенты России.
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
Имущество Захарченко хотят конфисковать в пользу государства
Минстрой назвал регионы, которые не готовы к зиме
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
12Какой была Аляска, когда ее продавали
03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Форум приемных родителей впервые прошел во Владивостоке

Акция организована в рамках реализации федерального проекта «России важен каждый ребенок» Всероссийской политической партии «Единая Россия». Основной темой форума стало обеспечение безопасности, защиты прав и законных интересов приемных детей в замещающих семьях.

Участники смогли обменяться опытом, обсудить меры профилактики социального сиротства и улучшения качества жизни детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получить юридическую консультацию и практическую помощь.

В работе форума приняли участие приемные родители, представители Приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», органов исполнительной власти, общественных объединений и благотворительных фондов, депутаты Законодательного Собрания, руководители центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, волонтеры.

С приветственным словом к участникам форума обратился временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Он подчеркнул, что поднятая на форуме тема актуальная и проблемная, и выразил надежду, что по итогам обсуждения будут выработаны рекомендации для органов исполнительной власти, образования, здравоохранения. В Приморском крае уже работают в этом направлении. В частности, достигнута договоренность со всероссийскими центрами детского отдыха «Артек» и «Орленок» о выделении квот для детей из Приморья. Их доставку к месту отдыха возьмет на себя край.

Федеральный партийный проект «России важен каждый ребенок» Всероссийской политической партии «Единая Россия» реализуется в нашей стране уже пятый год. Он позволил создать действенный механизм оказания помощи и поддержки сиротам и семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения.

Идеи проекта нашли отражение в рабочих названиях секций приморского форума: «Соучастие в судьбе», «Измени одну жизнь», «Добровольцы в помощь семье и детям».

Координатор проекта «России важен каждый ребенок», председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что данный проект позволил объединить разрозненные усилия ведомств, общественных объединений, граждан по поддержке материнства и детства, добиться устойчивого сокращения числа детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, а также проживающих в государственных учреждениях.

В то же время проблем в данной сфере пока гораздо больше, чем готовых решений. Например, отсутствие системы, позволяющей отслеживать дальнейшие судьбы выпускников детских домов, кризисная ситуация с обеспечением детей-сирот жильем практически во всех муниципальных образованиях края. Эти и многие другие вопросы нашли отражение в дискуссиях.

Как отметил секретарь Приморского регионального отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Валентин Шуматов, партия создала площадку для диалога законодательной, исполнительной власти, приемных семей, детей, преподавателей, спортсменов, волонтеров. «Мы попытались посмотреть проблему со всех сторон и, самое главное, мы увидели те пробелы, которые сегодня есть и над чем уже сегодня нужно работать», — подчеркнул он.

По итогам обсуждения решено провести мониторинг действующего регионального законодательства, направленного на реализацию права каждого ребенка жить и воспитываться в семье и всестороннюю поддержку семей с детьми. Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, сегодня нужно создать инструменты адаптации, социальных лифтов через занятия спортом, творчеством, дополнительное образование. «Мы должны понимать, что происходит с детьми после выхода из школы-интерната или детского дома, как минимум в течение пяти лет отслеживать их судьбы. Возможно для этого надо вернуться к рассмотрению проекта закона «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Приморском крае». — добавил Игорь Чемерис.

Департаменту образования и науки администрации Приморского края рекомендовано изучить для внедрения опыт субъектов Российской Федерации по созданию профессиональных приемных семей, и включить в программы повышения квалификации педагогов блоки по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей. Также предложено рассмотреть вопрос о выплате компенсаций за детские сады и обучение для замещающих семей, выбравших форму семейного обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и распространить положительный опыт Первомайского отдела опеки и КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» по передаче в семьи детей, оставленных матерями при рождении.

«Мы сегодня увидели заинтересованный диалог, открытое обсуждение проблем, связанных с усыновлением, адаптацией ребенка в приемной семье, в том числе детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Особенно ценным в этом плане мне представляется практический опыт приемных родителей, представленный на форуме. Это те золотые зерна, которые можно получить, только пройдя этот нелегкий путь», — подчеркнул спикер краевого парламента.

Он также выразил надежду, что выработанные в Приморье общественные инициативы войдут в повестку дня Всероссийского форума приемных родителей, лягут в основу специализированных программ и законодательных актов, конкретных практических решений органов исполнительной власти края и муниципальных образований, сообщает ЗСПК.

Михаил Грач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
Сенат Канады объявил о вступлении в силу «закона Магнитского»
Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию в Лиге чемпионов
«Ъ»: Китаю объявили новую эру
Зюганов высказался о выдвижении Собчак в президенты
Власти Франции предъявили обвинение художнику Павленскому
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
ЦСКА проиграл «Базелю» без единого удара в створ Вице-чемпионы России не сумели последовать примеру «Спартака» и свой второй домашний матч в рамках группового турнира по делу проиграли
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь