Милонов попросил запретить проведение Хэллоуина в школах и детских садах

Источник: РИА Новости

«Прошу вас рассмотреть возможность запрета проведения праздника “Хэллоуин” в стенах школ и детских садов как неприемлемого ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения», — говорится в обращении Милонова к главе Минобрнауки. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению Милонова, в России уже давно назрела потребность в том, чтобы оградить детей «от тлетворного негативного влияния Хэллоуина».

Многие субъекты РФ уже предпринимали шаги по запрету празднования Хэллоуина в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отмечает парламентарий.

«Представляется, что необходимо предпринять подобные меры не только в отдельных субъектах Российской Федерации, а повсеместно на территории Российской Федерации. При этом необходимо разъяснить педагогическим работникам истинный смысл “праздника” Хэллоуин и его последствий для здоровья детей», — пишет в своём обращении Милонов.

Он указывает на то, что «взрослые и дети в Хэллоуин активно изображают вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть, устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают».

Депутат ссылается на мнение специалистов, которые считают, что процесс подготовки и празднования Хэллоуина может однозначно негативно отразиться на психике детей.

«Психологи отмечают, что наличие в Хэллоуине ярких образов, отчетливой символики и бессознательных смыслов, носящих архетипический характер, а также групповой эффект совместного действа, негативного возбуждения (беснования) детей обеспечивают сильнейшее психо-физическое, эмоциональное, суггестивное воздействие на всех участников, особенно на младших школьников и подростков», — подчёркивает Милонов.