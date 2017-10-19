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03:46 (мск), источник: РИА Новости

Милонов попросил запретить проведение Хэллоуина в школах и детских садах

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру образования и науки России Ольги Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, сообщает пресс-служба парламентария.

Источник: РИА Новости

«Прошу вас рассмотреть возможность запрета проведения праздника “Хэллоуин” в стенах школ и детских садов как неприемлемого ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения», — говорится в обращении Милонова к главе Минобрнауки. Текст документа есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению Милонова, в России уже давно назрела потребность в том, чтобы оградить детей «от тлетворного негативного влияния Хэллоуина».

Многие субъекты РФ уже предпринимали шаги по запрету празднования Хэллоуина в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отмечает парламентарий.

«Представляется, что необходимо предпринять подобные меры не только в отдельных субъектах Российской Федерации, а повсеместно на территории Российской Федерации. При этом необходимо разъяснить педагогическим работникам истинный смысл “праздника” Хэллоуин и его последствий для здоровья детей», — пишет в своём обращении Милонов.

Он указывает на то, что «взрослые и дети в Хэллоуин активно изображают вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть, устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают».

Депутат ссылается на мнение специалистов, которые считают, что процесс подготовки и празднования Хэллоуина может однозначно негативно отразиться на психике детей.

«Психологи отмечают, что наличие в Хэллоуине ярких образов, отчетливой символики и бессознательных смыслов, носящих архетипический характер, а также групповой эффект совместного действа, негативного возбуждения (беснования) детей обеспечивают сильнейшее психо-физическое, эмоциональное, суггестивное воздействие на всех участников, особенно на младших школьников и подростков», — подчёркивает Милонов.

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Наиболее широко отмечается в США и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.

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