Музей нового типа станет центром исторического парка в Новосибирске

Масштабная реконструкция здания уже подходит к концу, но этим проект не ограничится — музей станет центром исторического парка, который преобразит пространство в районе улиц Бориса Богаткова и Тополевой. Ранее закрытая для горожан территория воинской части станет общедоступной зоной для отдыха и прогулок.

Интерактивный музей проекта «Россия — моя история» откроется в Новосибирске на базе бывшего гарнизонного Дома офицеров.

Масштабная реконструкция здания уже подходит к концу, но этим проект не ограничится — музей станет центром исторического парка, который преобразит пространство в районе улиц Бориса Богаткова и Тополевой. Ранее закрытая для горожан территория воинской части станет общедоступной зоной для отдыха и прогулок.

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который провел на объекте выездное совещание, это будет одно из лучших мест в Новосибирске для проведения школьных экскурсий и семейного посещения. Однако сейчас здесь явно не хватает парковочного пространства, что может создать неудобство для посетителей, особенно в выходные дни. Поэтому в первую очередь глава региона распорядился рассмотреть возможности расширения парковок. Он также заметил, что и другие мелкие недостатки легко устранимы.

— Это чрезвычайно важный проект, который находится под пристальным вниманием президента России. В целом объемы работ, которые выполнены на данном этапе, считаю удовлетворительными. Настрой подрядчика, силы, которые привлечены для создания будущего исторического музея, дают уверенность в том, что реконструкция закончится в срок. Конечно, предстоит выполнить много работ, которые не связаны непосредственно с обустройством музея, — и приведение в порядок внешнего вида прилегающих зданий, и благоустройство территории в целом. Но эти вопросы решаемы, — отметил Андрей Травников.

Если исправить ситуацию с пешеходным переходом, который с одной стороны упирается прямо в газон, действительно, не составит труда, то некоторые вопросы (например, снос уже ненужного КПП) можно решить только при содействии минобороны России. Это касается и выделения дополнительных площадей под автопарковки. На баланс региона территория уже передана военным ведомством, но часть земли и объектов все еще находится в распоряжении минобороны.

Когда-то здесь располагался военный городок: он появился в городе в 1914 году, с началом Первой мировой войны. Здание будущего музея относят к тому же времени, однако достоверных данных о дате постройки не сохранилось. Тем не менее строители уверены, что кирпичная кладка относится к началу XX века, и крайне бережно обращаются с этим наследием. Большинство «дореволюционных» кирпичей удалось сохранить, однако внешний вид здания пришлось обновить, а стены и фундамент дополнительно укрепить.

Лаконичный интерьер музея выполнен в черно-белых тонах, это придает внутренней отделке вполне современный вид, и в то же время подчеркивает значимость исторических элементов убранства: лестницы, перила, колонны — все это сохранилось в первозданном виде. Таким образом, само здание отвечает главной задаче музея — связать в одно целое разные эпохи. По мнению главы региона, это очень удачный фон для исторических экспозиций.

Между внешними и заново построенными внутри музея стенами достаточно большое пространство — по всему периметру будут расположены серверы и другое современное оборудование. Основу экспозиции составят медиа-носители — проекторы, сенсорные экраны, интерактивные карты. Достижения цифровой эпохи сделают изучение истории более увлекательным и многогранным.

Но, конечно же, не обойдется и без исторических артефактов. Эта выставка станет структурным подразделением краеведческого музея, и часть его экспонатов будет перенесена сюда. По мнению Андрея Травникова, строящийся музей, который планируется открыть уже в начале ноября, помимо прочего, добавит новые возможности для обучения школьников.

— Правильно, что здесь отдельно будет представлена история Новосибирской области. Жаль, что пространство здания ограничено, и не удалось оборудовать крупные площадки для каких-то научно-практических конференций, учебных мероприятий. Но, думаю, совместно с образовательными учреждениями удастся организовать удобный для всех формат выездных уроков. Уверен, учащиеся всех школ Новосибирска будут посещать новый музей, — подчеркнул врио губернатора.

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