Музей нового типа станет центром исторического парка в Новосибирске
Интерактивный музей проекта «Россия — моя история» откроется в Новосибирске на базе бывшего гарнизонного Дома офицеров.
Интерактивный музей проекта «Россия — моя история» откроется в Новосибирске на базе бывшего гарнизонного Дома офицеров.
Масштабная реконструкция здания уже подходит к концу, но этим проект не ограничится — музей станет центром исторического парка, который преобразит пространство в районе улиц Бориса Богаткова и Тополевой. Ранее закрытая для горожан территория воинской части станет общедоступной зоной для отдыха и прогулок.
Масштабная реконструкция здания уже подходит к концу, но этим проект не ограничится — музей станет центром исторического парка, который преобразит пространство в районе улиц Бориса Богаткова и Тополевой. Ранее закрытая для горожан территория воинской части станет общедоступной зоной для отдыха и прогулок.
По мнению временно исполняющего обязанности губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который провел на объекте выездное совещание, это будет одно из лучших мест в Новосибирске для проведения школьных экскурсий и семейного посещения. Однако сейчас здесь явно не хватает парковочного пространства, что может создать неудобство для посетителей, особенно в выходные дни. Поэтому в первую очередь глава региона распорядился рассмотреть возможности расширения парковок. Он также заметил, что и другие мелкие недостатки легко устранимы.
— Это чрезвычайно важный проект, который находится под пристальным вниманием президента России. В целом объемы работ, которые выполнены на данном этапе, считаю удовлетворительными. Настрой подрядчика, силы, которые привлечены для создания будущего исторического музея, дают уверенность в том, что реконструкция закончится в срок. Конечно, предстоит выполнить много работ, которые не связаны непосредственно с обустройством музея, — и приведение в порядок внешнего вида прилегающих зданий, и благоустройство территории в целом. Но эти вопросы решаемы, — отметил Андрей Травников.
Если исправить ситуацию с пешеходным переходом, который с одной стороны упирается прямо в газон, действительно, не составит труда, то некоторые вопросы (например, снос уже ненужного КПП) можно решить только при содействии минобороны России. Это касается и выделения дополнительных площадей под автопарковки. На баланс региона территория уже передана военным ведомством, но часть земли и объектов все еще находится в распоряжении минобороны.
Лаконичный интерьер музея выполнен в
Между внешними и заново построенными внутри музея стенами достаточно большое пространство — по всему периметру будут расположены серверы и другое современное оборудование. Основу экспозиции составят
Но, конечно же, не обойдется и без исторических артефактов. Эта выставка станет структурным подразделением краеведческого музея, и часть его экспонатов будет перенесена сюда. По мнению Андрея Травникова, строящийся музей, который планируется открыть уже в начале ноября, помимо прочего, добавит новые возможности для обучения школьников.
— Правильно, что здесь отдельно будет представлена история Новосибирской области. Жаль, что пространство здания ограничено, и не удалось оборудовать крупные площадки для
Справка.
Масштабный проект «Россия — моя история» запущен в апреле 2016 года. Он будет реализован в 25 крупных городах, где появятся интерактивные музейные площадки и