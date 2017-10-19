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04:34 (мск), источник: Интерфакс

Почти 20 белых медведей поселились рядом с чукотским селом

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Почти два десятка белых медведей обосновались рядом с чукотским селом Рыркайпий, специалисты организовали дежурство, чтобы отпугивать хищников от жилья.

Источник: РИА "Новости"

«Поселение находится недалеко от памятника природы “Мыс Кожевникова”, созданного для сохранения берегового лежбища тихоокеанских моржей», — сообщается на сайте научной программы «Белый медведь». Белых медведей привлекло скопление моржей, которых нынешней осенью на лежбище было около пяти тысяч.

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Сейчас моржи ушли, но около 20 белых медведей остаются рядом с селом. Хищники питаются погибшими моржами, но несколько молодых зверей из любопытства подходят к жилищам. Недавно один из них выдавил окно в доме и пытался проникнуть внутрь, говорится в сообщении.

Специалисты научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» организовали дежурство, чтобы сохранить жизни и людей, и краснокнижных зверей. Наблюдатели следят за медведями и отгоняют их от жилья людей.

По словам экспертов, к жилью подходят только молодые медведи в возрасте 3−5 лет, которые прежде видели человека, на данном этапе достаточно дежурить и отпугивать зверей от домов. Когда выпадет больше снега, медведей следует отогнать подальше снегоходами.

Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу РФ. Охота на него в России полностью запрещена. Вес белого медведя может достигать 800 кг. Средний вес самца — 400−450 кг. Этот крупный хищник питается тюленями, моржами, белухами.

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