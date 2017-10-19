Почти 20 белых медведей поселились рядом с чукотским селом

Источник: РИА "Новости"

«Поселение находится недалеко от памятника природы “Мыс Кожевникова”, созданного для сохранения берегового лежбища тихоокеанских моржей», — сообщается на сайте научной программы «Белый медведь». Белых медведей привлекло скопление моржей, которых нынешней осенью на лежбище было около пяти тысяч.

Читайте также На территории России собак разводили еще 9000 лет назад

Сейчас моржи ушли, но около 20 белых медведей остаются рядом с селом. Хищники питаются погибшими моржами, но несколько молодых зверей из любопытства подходят к жилищам. Недавно один из них выдавил окно в доме и пытался проникнуть внутрь, говорится в сообщении.

Специалисты научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» организовали дежурство, чтобы сохранить жизни и людей, и краснокнижных зверей. Наблюдатели следят за медведями и отгоняют их от жилья людей.

По словам экспертов, к жилью подходят только молодые медведи в возрасте 3−5 лет, которые прежде видели человека, на данном этапе достаточно дежурить и отпугивать зверей от домов. Когда выпадет больше снега, медведей следует отогнать подальше снегоходами.