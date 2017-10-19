Почти 20 белых медведей поселились рядом с чукотским селом
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Почти два десятка белых медведей обосновались рядом с чукотским селом Рыркайпий, специалисты организовали дежурство, чтобы отпугивать хищников от жилья.
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Почти два десятка белых медведей обосновались рядом с чукотским селом Рыркайпий, специалисты организовали дежурство, чтобы отпугивать хищников от жилья.
«Поселение находится недалеко от памятника природы “Мыс Кожевникова”, созданного для сохранения берегового лежбища тихоокеанских моржей», — сообщается на сайте научной программы «Белый медведь». Белых медведей привлекло скопление моржей, которых нынешней осенью на лежбище было около пяти тысяч.
Сейчас моржи ушли, но около 20 белых медведей остаются рядом с селом. Хищники питаются погибшими моржами, но несколько молодых зверей из любопытства подходят к жилищам. Недавно один из них выдавил окно в доме и пытался проникнуть внутрь, говорится в сообщении.
Специалисты
По словам экспертов, к жилью подходят только молодые медведи в возрасте 3−5 лет, которые прежде видели человека, на данном этапе достаточно дежурить и отпугивать зверей от домов. Когда выпадет больше снега, медведей следует отогнать подальше снегоходами.
Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу РФ. Охота на него в России полностью запрещена. Вес белого медведя может достигать 800 кг. Средний вес самца — 400−450 кг. Этот крупный хищник питается тюленями, моржами, белухами.